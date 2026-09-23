Bayraktar, 2040 enerji vizyonuyla 300 milyar dolarlık yatırım potansiyelini paylaştı - Son Dakika
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Bayraktar, 2040 enerji vizyonuyla 300 milyar dolarlık yatırım potansiyelini paylaştı

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Bayraktar, 2040 enerji vizyonuyla 300 milyar dolarlık yatırım potansiyelini paylaştı
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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, BM Genel Merkezi'ndeki COP31-UEA diyaloğunda Türkiye'nin 2040 enerji vizyonunu paylaştı. Bayraktar, enerji ve madende 300 milyar doları aşan yatırım potansiyeli bulunduğunu, merkezde elektrifikasyon olacağını belirtti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'nin daha güvenli, daha bağımsız ve daha rekabetçi bir enerji sistemine sahip olmasını hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen COP31–UEA BM Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümleri Çözümleri Diyaloğu'na katıldıklarını bildirdi. Bayraktar, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kıymetli hitaplarını dinledik. Ardından gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında, Türkiye'nin enerji dönüşümü vizyonunu ve bu alandaki somut hedeflerimizi uluslararası paydaşlarla paylaştık. Küresel ölçekte derinleşen tedarik sorunları ve artan enerji maliyetleri karşısında elektrifikasyonun, emisyonların azaltılmasının yanı sıra enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, ithal yakıtlara bağımlılığın düşürülmesi, sanayimizin rekabet gücünün artırılması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi açısından taşıdığı stratejik önemi vurguladık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2040 enerji vizyonunun merkezinde elektrifikasyon olacağını belirten Bayraktar, "Binalardan sanayiye, ulaşımdan tarıma ve imalata kadar ekonomimizin her alanını daha fazla elektrikle buluşturacak, Türkiye'yi elektriklendireceğiz. Bu dönüşümü yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerjinin yanı sıra güçlü şebekeler, depolama kapasitesi, dijital altyapı ve bölgesel enerji bağlantılarıyla destekleyeceğiz. 2040'a kadar enerji ve maden sektörlerinde 300 milyar doların üzerinde yatırım potansiyeli taşıyan bu vizyonla Türkiye'nin daha güvenli, daha bağımsız ve daha rekabetçi bir enerji sistemine sahip olmasını hedefliyoruz. Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31'in başarısını yalnızca açıklanacak yeni hedeflerle değil, hızlanan şebeke bağlantıları, devreye alınan depolama kapasitesi, yaygınlaşan elektrifikasyon ve hayata geçirilen yenilikçi finansman modelleriyle ölçmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA
Alparslan BayraktarPolitikaEkonomiTürkiyeEnerjiCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

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