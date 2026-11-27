Yemen'in başkenti Sana'daki evinden kaçtıktan on gün sonra, Ebu Halil, Riyad sokaklarında çorap satıyor. "Sana'dan çıktım, cephe hattını geçtim, otostopla Suudi Arabistan'a gittim" diye anlatıyor.Yemen'deki ailelerin çocuklarının geçimini sağlamakta zorlandığını söyleyen adam, evine biraz para göndermek için çabalıyor.Eşi ve dört çocuğu hala Sana'da. Husilere karşı konuştuğu için kimliğinin ortaya çıkmasından ve başlarına gelebileceklerden korktuğu için tam adını kullanmamamızı rica ediyor. "Husilerden kaçtım ama ailemi yanımda getiremedim. Allah onları korusun" diyor.İran'ın desteğini alan silahlı grup, on yıldan uzun bir süre önce başlayan iç savaştan bu yana Yemen'in kuzeyinin büyük bir bölümünü kontrol ediyor. Komşu Suudi Arabistan tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan hükümetle savaşıyor.Riyad gibi Suudi şehirleri, Husilerin düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarına düzenli olarak maruz kalıyor.Yemen'deki gayri resmi ateşkes Temmuz ayında bozuldu ve çatışmaların tırmanmasından bu yana Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdı. Yemen'deki ölümcül Suudi hava saldırılarına ve Husi kontrolündeki bölgelerdeki liman ve havaalanlarına uygulanan Suudi ablukasına misilleme yaptıklarını söylediler.10 Ekim'de Riyad'daki uluslararası havaalanına düzenlenen Husi saldırısında 13 kişi öldü ve 300'den fazla kişi yaralandı. Bu, Suudi Arabistan topraklarında yıllardır yaşanan en ölümcül saldırıydı.Riyad'dan haber yapmak için konusunda nadir verilen bir izinle, kamu petrol şirketi Aramco'da çalışan 25 yaşındaki mühendis Majid de dahil olmak üzere yerel halkla konuştuk. Saldırı günü, hac ziyareti için Cidde'ye uçmak üzere havaalanında bulunuyordu.Terminal vurulduğunda bir annenin çocuklarını bebek arabasında gezdirdiğini izlediğini söylüyor.Kanlar içinde bir adam gördüğünü hatırlıyor. "Şok içinde yanına gittim ve 'İyi misin?' diye sordum." Yaralı ve baygın yolcuların havaalanının ilk yardım kliniğine götürüldüğünü görmüş: "Bazılarının hayatta olup olmadıklarını hala bilmiyorum."Bu deneyim onu derinden sarsmıştı. "Tehdit gerçek," diyor bana. "Ama Husilerin kendi ülkemde kendimi güvensiz hissettirmelerine izin vermeyeceğim."

Havaalanı saldırısı, münferit bir olay olmaktan çok uzaktı. Dünya çapındaki protestolar hakkında veri ve analiz sağlayan bağımsız bir çatışma izleme kuruluşu olan ACLED'den elde edilen verilerin BBC tarafından analizi, 1 Temmuz ile 25 Kasım arasında yaklaşık beş ay içinde Suudi Arabistan'a yönelik 274 saldırı tespit etti.ACLED'e göre, bunların çoğu engellendi, ancak en az 41'i engellenemedi ve bazı durumlarda engelleme sırasında oluşan enkaz da hasara yol açtı.Verilere göre, saldırıların neredeyse üçte ikisinde insansız hava araçları, yarısından fazlasında ise balistik füzeler kullanıldı.Önceki beş ay içinde ACLED, ülkeye yönelik yalnızca bir Husi saldırısı kaydetti.İran'ın desteğini alan Husi milisleri, giderek daha gelişmiş bir cephanelik geliştirerek Suudi topraklarının derinliklerine tekrar tekrar saldırı düzenleme yeteneklerini önemli ölçüde genişletti.Yıllarca Husi saldırıları büyük ölçüde Yemen sınırına yakın bölgelerde yoğunlaşmış, Riyad ise çok daha az sıklıkla hedef alınmıştı. Ancak gayri resmi ateşkesin bozulmasından bu yana, Yemen sınırından 700 km'den de fazla mesafesi bulunan Suudi başkenti artık düzenli saldırılara maruz kalıyor.Havaalanının yanı sıra, başkentteki petrol tesisleri ve önemli binalar da tehlike altında.Suudi Arabistan, şehirlerini dönüştürmek, uluslararası yatırım çekmek ve kendisini yaşamak, çalışmak ve ziyaret etmek için güvenli bir yer olarak dünyaya tanıtmak için milyarlarca dolar harcadı. Saldırılar ise bu vaatleri zora sokuyor.Bu ay Riyad'ın finans bölgesinde iki önemli gökdelene saldırı düzenlendi.

Suudi Arabistan'ın en yüksek binası ve ülkenin varlık fonunun genel merkezi olan Kamu Yatırım Fonu (PIF) Kulesi'ne düzenlenen saldırıda 11 kişi yaralandı. Diğer saldırı ise devlet petrol şirketi Aramco'nun genel merkezini oluşturan binaya yapıldı.Aramco kulesinin yanından geçiyoruz. Buradaki hasar krallığın karşı karşıya olduğu tehdidin açık bir hatırlatıcısı.Ancak birkaç gün içinde binanın dış cephesi tamamen onarıldı ve saldırının görünür izleri silindi. Bu belki de Suudi Arabistan'ın, saldırılar devam ederken bile istikrar ve normal işleyiş imajı yansıtma çabasının bir göstergesiydi.Hükümet, "sivilleri ve ekonomik tesisleri hedef alan terörist saldırıları" kınadı ve kendini savunmak için "gerekli tüm önlemleri alacağını" söyledi.Bununla birlikte, saldırılar başkente yapılan uçuşları ciddi şekilde aksattı. Medine ve doğudaki Dammam şehrindeki havaalanı gibi diğer yerler de hedef alındı.Riyad'a seyahat eden birçok yolcu farklı havaalanları üzerinden yönlendiriliyor ve yolculuğun son etabını karayoluyla yapıyor. Damman'a uçtuğumuz uçak neredeyse boştu. Ancak Riyad sokakları farklı bir hikaye anlatıyor.

Restoranlar tıklım tıklım dolu, aileler alışveriş merkezlerinde dolaşıyor ve insanlar üstlerindeki tehditten etkilenmemiş gibi akşamlarını geçiriyorlar.Ancak, katı sansür yasaları ve ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar nedeniyle birçok kişinin medyayla konuşmaktan çekindiği bir ülkede, insanların çatışma hakkında açıkça konuşmasını sağlamak zor.Bizimle konuşanların çoğu, ülkelerinin onları koruma yeteneğine duydukları güveni dile getirdi. Kalabalık bir pazarda Badr, havaalanı saldırısının endişe verici olduğunu ancak hayatın hızla normale döndüğünü söylüyor. Ülkenin güvenlik güçlerini övgüyle anarak "Rahat uyuyorum" diyor.Başka bir adam, Raşid, etrafımızdaki tezgahlara doğru işaret ederek, "Pazar çok hareketli. İnsanlar alışveriş yapıyor, işleriyle meşguller. Her şey yolunda" dedi.Ancak onun tarif ettiği normallik, zaman zaman yaklaşan bir saldırı uyarısı içeren ani bir telefon sesiyle bozuluyor. Ardından, havada uçan füzeleri ve insansız hava araçlarını engelleyen hava savunma sistemlerinin yüksek sesli patlamaları geliyor.Bir sabah saat 04: 00'te böyle bir olay yaşadık. Her saldırının engellenmediği bilgisi insanları korkutabiliyor.

2006 yılından beri Suudi Arabistan'da aralıklı olarak yaşayan İngiliz gurbetçi Alex Malouf, okuldayken güvenlik uyarıları alan 11 yaşındaki kızının yaşadığı psikolojik etkilerden endişe duyduğunu söylüyor."Kızımın 'Baba, korkuyorum' dediği zamanlar oldu. Bence bu bizi sarsan bir şeydi."Saldırılara rağmen, Ebu Halil, çatışmaların şiddetlendiği Yemen'deki evine kıyasla Suudi Arabistan'da kendini çok daha güvende hissettiğini söylüyor.Husi savaşçıların Batı Yemen'deki saldırıları, Kızıldeniz kıyısı boyunca toprak ele geçirmeleri ve hükümetin geçici üssü olan güneydeki Aden kentine giden stratejik yolları tehdit etmeleri anlamına geliyor.

Yıllarca süren kuşatma ve çatışmalara maruz kalan, hükümet kontrolündeki Taiz şehri çevresinde de çatışmalar şiddetlendi.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Husilerin son kuşatması sonucu yolların kapanması, temel ihtiyaç malzemelerinin teslimatını ciddi şekilde kısıtladı ve 800 binden fazla insan insani yardımdan mahrum kaldı. Bulunabilen gıda ve yakıtın fiyatları ise fırladı.Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre, Ağustos ayından bu yana Yemen'de 360 binden fazla insan evlerinden zorla çıkarıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi ise o zamandan beri 323 sivilin hayatını kaybettiğini doğruladı; ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap devletleri koalisyonu, Husilerin krallığa yönelik ilerleyişine ve saldırılarına yoğunlaştırılmış hava saldırılarıyla karşılık vererek sivillerin karşı karşıya kaldığı tehlikeleri artırdı. Koalisyon, bu operasyonların Yemen halkını ve küresel ticareti Husilerden korumak amacıyla yapıldığını belirtti.Savaşın ilk yıllarında Suudi Arabistan öncülüğünde gerçekleştirilen bombardımanlar binlerce sivili öldürdü ve evleri, hastaneleri ve okulları yerle bir etti.Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik topçu ateşi, füze ve kara saldırıları düzenledi ve kendi kontrolleri altındaki bölgelerde sivillere baskı uyguladı.Ebu Halil, yakında eşini ve çocuklarını Sana'daki tehlikelerden uzaklaştırarak Suudi Arabistan'a getirebilmeyi umuyor ve "Husiler gidene kadar geri dönmeyeceğim" diyor.Jasmin Dyer ve Ahmed Nour'un ek katkılarıyla.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .Haberlerimizi takip etmek için . BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)