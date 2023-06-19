BBC, Yunanistan'ın göçmen teknesi kazasıyla ilgili iddialarını çürüten belgelere ulaştı - Son Dakika
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BBC, Yunanistan'ın göçmen teknesi kazasıyla ilgili iddialarını çürüten belgelere ulaştı

19.06.2023 13:57

BBC, Çarşamba günü gerçekleşen ve 78 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin kaybolduğu gemisi kazasında Yunanistan Sahil Güvenlik biriminin iddialarını çürüten belgelere ulaştı. Bölgedeki diğer gemilerin hareketlerini inceleyen analizler, geminin en az yedi saat boyunca hareketsiz kaldığı ve sonrasında alabora olduğunu ortaya koyuyor. Yunan Sahil Güvenlik birimi, saatler boyunca geminin İtalya'ya doğru yol aldığını ve kurtarmaya ihtiyaç duymadığını belirtiyor. BM, Yunanistan'ın bu felaketi nasıl ele aldığına yönelik bir inceleme yapılması gerektiğini belirtti. Yunan yetkililer, gemidekilerin yardım istemediklerini ve gemi batmadan hemen önce tehlikede olmadıklarını iddia ediyor.

BBC, Çarşamba günü gerçekleşen ve 78 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin kaybolduğu gemisi kazasında Yunanistan Sahil Güvenlik biriminin iddialarını çürütenbelgelere ulaştı.

BBC, Yunanistan'ın göçmen teknesi kazasıyla ilgili iddialarını çürüten belgelere ulaştı

Bölgedeki diğer gemilerin hareketlerini inceleyen analizler, geminin en az yedi saat boyunca hareketsiz kaldığı ve sonrasında alabora olduğunu ortaya koyuyor.

Yunan Sahil Güvenlik birimi, saatler boyunca geminin İtalya'ya doğru yol aldığını ve kurtarmaya ihtiyaç duymadığını belirtiyor.

Yunan yetkilileri, BBC'nin bulgularına henüz bir yanıt vermedi.

En az 78 kişinin öldüğü bilinirken, BM hala 500 kişinin kayıp olduğunu belirtiyor.

BM, Yunanistan'ın bu felaketi nasıl ele aldığına yönelik bir inceleme yapılması gerektiğini belirtti. Bunun nedeni, tam kapsamlı bir kurtarma operasyonunun daha erken başlatılması gerektiği iddialarıdır.

Yunan yetkililer, gemidekilerin yardım istemediklerini ve gemi batmadan hemen önce tehlikede olmadıklarını iddia ediyor.

BBC, denizcilik analitiği platformu olan MarineTraffic tarafından sağlanan izleme verilerinin bir bilgisayar animasyonuna sahip oldu.

Veriler, göçmen teknesinin daha sonra battığı belirli bir alan üzerinde yoğunlaşan saatlerce süren aktiviteyi gösteriyor ve bu da resmi iddia olan geminin navigasyonla ilgili bir sorunu olmadığı iddiasını sorguluyor.

Balıkçı teknesi takip edilemediği için haritada görünmüyor. Ayrıca, konumlarını paylaşmak zorunda olmayan sahil güvenlik ve askeri gemiler de haritada gösterilmiyor.

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