Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Haberin Videosunu İzleyin
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
27.02.2026 17:18  Güncelleme: 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Haber Videosu

Rusya'da 18 aylık bir bebek, evinin penceresinden 33 metre yükseklikten düşerken, iki hemşire tarafından kurtarıldı. Olay, St. Petersburg'da meydana geldi. Bebeğin evde yalnız kaldığı ve pencere kenarında oynadığı belirtildi. Durumu fark eden hemşireler Olga Artemyeva ve Anna Kabashova, düşen çocuğun hayatını kurtardı.

Rusya'da yaşanan olay, saniyeler içinde büyük bir faciaya dönüşebilirdi. 18 aylık bir bebek, yaşadığı apartmanın üst katındaki pencereden yaklaşık 33 metre yükseklikten düşerken, çevrede bulunan iki hemşirenin soğukkanlı ve hızlı müdahalesi sayesinde hayatta kaldı.

Olay, St. Petersburg'da bir apartman binasında meydana geldi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre küçük çocuk, evde yalnız kaldığı sırada pencereyi açmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika boyunca pencere kenarında oynayan bebek, zaman zaman pervazın üzerine çıkıp pencereyi açıp kapadı. O sırada evde herhangi bir yetişkinin olmadığı belirtildi.

Aşağıdan durumu fark eden vatandaşlar büyük panik yaşadı. İki hemşire, Olga Artemyeva ve Anna Kabashova, çocuğun düşmek üzere olduğunu görünce hiç düşünmeden harekete geçti. Olga, montunu hızla çıkararak Anna ile birlikte montu iki kişi gerdi. Amaçları, düşen çocuğu bir şekilde yumuşak bir yüzeyle karşılamaktı.

Tam o anda kalabalıktan "Düşüyor!" diye bir çığlık yükseldi. Bebek saniyeler içinde aşağı doğru hızla düştü. Çarpmanın etkisiyle mont yırtıldı, ancak düşüşün şiddeti azaldı ve çocuk karla kaplı zemine düştü.

Olaydan sonra bebeğin bilincinin açık olduğu ve ağladığı görüldü. Hemen montun kalan parçalarına sarılarak sıcak tutuldu ve en yakın sağlık merkezine götürüldü. Ardından hastaneye sevk edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yetkililer, olay sırasında ebeveynlerin komşuda olduğunu, 18 yaşındaki ağabeyin ise başka bir odada bilgisayar oynadığını belirtti. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

Bu mucizevi kurtuluş, olası bir ihmâlin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Petersburg, Gündem, Rusya, Bebek, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti
Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı

17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:37:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.