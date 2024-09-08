Beita Belediyesi\'nden ABD\'ye Soruşturma Çağrısı

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BATI Şeria'da bulunan Beita Belediyesi, İsrail ordusunca başından vurularak öldürülen Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için ABD'ye soruşturma çağrısında bulundu.

Beita Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Eygi'yi vuran kurşunun 'ABD üretimi' olduğu vurgulanarak, "Beita Belediyesi, uluslararası toplumu ve özellikle Amerikan yönetimini, İsrail işgal güçlerinin ellerinde Amerikan kurşunlarıyla bir Amerikan vatandaşının öldürülmesiyle ilgili bir soruşturma komisyonu açmaya çağırır ve ayrıca uluslararası toplumu Beita kasabamızda ve tüm Filistin bölgelerinde işlenen suçları durdurmak için acilen müdahale etmeye çağırır" denildi.

'ASİL MESAJINI İLETİRKEN HAYATA VEDA ETTİ'

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Şehit Ayşenur, Filistin halkının meşru ve adil haklarına destek ve dayanışma içinde ve işgalcilerin Beita kasabasının bu otantik parçası olan Sabih Dağı'na yerleşme planlarına karşı çıkarak asil mesajını iletirken hayata veda etti."