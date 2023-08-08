Bekarlığa veda partisinde çekilen fotoğraftaki detay tüyler ürpertti - Son Dakika
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Bekarlığa veda partisinde çekilen fotoğraftaki detay tüyler ürpertti

08.08.2023 14:00

İskoçya'nın Argyll bölgesine giden bir grup arkadaş, bekarlığa veda partisi için göl kenarında eğlenceli anılarını fotoğraflamak istedi. Ancak fotoğraflara baktıklarında ölen bir çocuğun belirdiğini fark ettiler. Araştırmalar sonucunda, fotoğraftaki çocuğun uyur gezerken gölde boğulduğu ortaya çıktı. Bu olay, bölgenin lanetli olduğu hikayelerini doğruladı.

İskoçya'nın Argyll bölgesine bekarlığa veda partisi için giden bir grup arkadaş eğlenceli anlarını ölümsüzleştirmek için göl kenarına gittiler. Art arda poz veren kadınlar, daha sonra fotoğraflara baktıklarında tüyler ürperten bir detay fark ettiler. Fotoğrafta ölen bir çocuğun belirdiği öne sürüldü.

DETAY TÜYLER ÜRPERTTİ

11 kişilik kadın arkadaş grubu fotoğraf için kesilmiş kütüklerin önüne geçti. Kadınların bazılarının maskeli, kolları havada poz verdiği görüntülerden birinde, bir tahta kütüğün arkasına çömelmiş küçük bir çocuk göze çarptı. Fotoğraftaki çocuğun kim olduğunu araştıran kadınlar, uyur gezer bir çocuğun gölde boğulduğu hikayesini öğrendikten sonra bölgeden kaçtı.

Çektirdikleri fotoğraftaki detayın peşine düşen kadınlar dehşete kapıldı! Bölgeyi apar topar terk ettiler

GÖLDE BOĞULAN ÇOCUĞUN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Bölgenin lanetli olduğu hikayesi dilden dile dolaşırken olaya benzer konuyu film yapan The Blue Boy senaristi Paul Murton şunları söyledi: "Otel işletmecisi ile bunun hakkında konuşuyordum ve Blue Boy'dan bahsetti. 'Bu, dedi, ailesiyle otelde tatilde olan ve gece uyurgezerlik yapan küçük bir çocuktu. Dışarı çıkmış, göle düşmüş ve boğulmuş. Cesedini bulduklarında o soğuktan ten rengi maviye dönmüştü. Otel personeli, çatal-bıçak ve tabak gibi şeylerin genellikle görünürde bir sebep olmaksızın yerinde olmadığını fark etmişti - belki bundan daha uğursuz olanı, bazen üst katlarda koridorda ıslak ayak izleri bulmalarıydı."

Çektirdikleri fotoğraftaki detayın peşine düşen kadınlar dehşete kapıldı! Bölgeyi apar topar terk ettiler
YORUMLAR (1)
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