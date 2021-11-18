Üye Girişi
Belçika 10 yaşından büyük herkese maske zorunluluğu getirdi, 5-11 yaş arası çocuklar aşılanacak - Son Dakika
BBC

Belçika 10 yaşından büyük herkese maske zorunluluğu getirdi, 5-11 yaş arası çocuklar aşılanacak

18.11.2021 03:25
Belçika 10 yaşından büyük herkese maske zorunluluğu getirdi, 5-11 yaş arası çocuklar aşılanacak

Belçika'da hükümet, son günlerde hızla artan Covid vakaları nedeniyle önlemleri daha da sıkılaştırma kararı aldı.

Belçika'da hükümet, son günlerde hızla artan Covid vakaları nedeniyle önlemleri daha da sıkılaştırma kararı aldı.

Cumartesi gününden itibaren 10 yaşından büyük herkes için açık ve kapalı kamusal alanlarda ağız maskesi takmak yeniden zorunlu olacak.

Daha önce bu zorunluluk, 12 yaş ve üzeri kişileri kapsıyordu.

Yiyecek, içecek ve eğlence mekanlarına Covid sertifikası ve ağız maskesi ile girilebilecek.

Avrupa'da nüfusa oranla en fazla Covid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülkelerden olan Belçika, 5-11 yaş arasındaki çocukları da kısa süre içinde koronavirüse karşı aşılayacak.

Perşembe günü yapılan Danışma Kurulu toplantısı sonrası bir açıklama yapan Başbakan Alexander De Croo, "Belçika'da her 10 kişiden 9'u aşılandı. O yüzden şu anda yeni bir kapanma gerekli değil ancak ek önlemler kesinlikle gerekli" dedi.

Şu an yayılmakta olan virüsün bir öncekinden 3 kat daha güçlü ve bulaşıcı olduğunu vurgulayan De Croo, bu nedenle önlemleri sıkılaştırma kararı aldıklarını belirtti.

Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek ve en az 28 Ocak 2022'ye kadar geçerli olacak yeni önlemler kapsamında, ağız maskesi takmak yeniden zorunlu hale getirildi.

Belçika'da 10 yaşından büyük herkesi kapsayan maske zorunluluğu şuralarda geçerli olacak:

İlkokullarda maske takma zorunluluğu ise 12 yaşından itibaren başlıyor.

Yeni önlemler kapsamında 1,5 metrelik sosyal mesafeye uymak da zorunlu olacak.

Beklenenin aksine yiyecek, içecek ve eğlence sektörü için kapanma kararı çıkmadı. Ancak bu sektörlere girişte Covid sertifikası göstermek zorunlu olacak.

Müşterilerini maske takmasını istemeyen gece kulübü ve diskolar, girişte hızlı koronavirüs testleri yapmak zorunda olacak.

Düğün ve benzeri eğlencelerde dans ederken de maske takmak zorunlu hale getirildi.

Kapalı alanlarda 50, açık alanlarda 100'den fazla konuğun bulunduğu düğün ve etkinliklerde Covid sertifikası göstermek gerekecek.

Evden çalışma artacak

Kamu ve özel sektörde mümkün olduğunca evden çalışma zorunlu hale gelecek.

Ofise gitme zorunluluğu bulunmayan personel, 12 Aralık'a kadar haftada 4 gün evden çalışacak. 13 Aralık'tan itibaren bu süre 3 güne inecek.

Belçika'da herkes için 3. doz Covid aşısı uygulanmaya başlanacak. Öncelikle 65 yaş üzeri kişiler ile sağlık çalışanları, ardından bütün toplum aşılanacak.

Hükümet, 5-11 yaş arasındaki çocukların aşılanmasına da mümkün olan en kısa sürede başlayacak.

Yaklaşık 11,5 milyon nüfuslu ülkede Covid vakaları günlük ortalama 12 bin 500'e yaklaştı.

Günde ortalama 240 kişinin hastaneye kaldırıldığı Belçika'da, Covid'e bağlı ölümler de yeniden artıyor.

Belçika 10 yaşından büyük herkese maske zorunluluğu getirdi, 5-11 yaş arası çocuklar aşılanacak
Belçika 10 yaşından büyük herkese maske zorunluluğu getirdi, 5-11 yaş arası çocuklar aşılanacak

Koronavirüs, Cumartesi, Hükümet, Belçika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçika 10 yaşından büyük herkese maske zorunluluğu getirdi, 5-11 yaş arası çocuklar aşılanacak - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz 01:16 Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Döviz alım satımında kimlik tespiti şartı değiştirildi 00:45 Döviz alım satımında kimlik tespiti şartı değiştirildi Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı 23:26 Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı
Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek 22:34 Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu 21:42 Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap 20:36 Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! 17:10 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı

Son Dakika Haberleri
01:21 Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın
01:15 Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz
00:52 Messi zevkten dört köşe! Bir hedefine daha başarıyla ulaştı
00:45 Döviz alım satımında kimlik tespiti şartı değiştirildi
00:44 48 gündür açlık grevi yapan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin sağlık durumu kritik
00:36 Korkunç kazada sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
00:32 "Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: Oy almaya yönelik
00:19 Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla yaraladı
00:10 Beşiktaş'ın yıldızı Larin adını tarihe yazdırdı! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretini bitirdi
23:42 Hollanda'nın hocası Louis van Gaal'den çarpıcı itiraf! Bizim Çocuklar az kalsın emekli edecekmiş
Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın         
01:21
Messi zevkten dört köşe! Bir hedefine daha başarıyla ulaştı Messi zevkten dört köşe! Bir hedefine daha başarıyla ulaştı         
00:53
Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı         
23:43
Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
22:43
AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir         
22:08
DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı         
21:27
Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş         
20:13
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı! Kayanın üzerinde kan izleri bulundu Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı! Kayanın üzerinde kan izleri bulundu         
11:25
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 03:31:11. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika 10 yaşından büyük herkese maske zorunluluğu getirdi, 5-11 yaş arası çocuklar aşılanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement