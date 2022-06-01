Belçika'da rıza dışı her tür cinsel ilişki tecavüz sayılacak - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Belçika'da rıza dışı her tür cinsel ilişki tecavüz sayılacak

01.06.2022 16:15
Belçika'da rıza dışı her tür cinsel ilişki tecavüz sayılacak

Belçika'da tecavüzün tanımı değişti ve cezası iki kat ağırlaştırıldı.

Belçika'da kişinin rızası dışında gerçekleşen her türlü cinsel ilişki tecavüz kapsamına alındı. Yeni düzenleme ile tecavüzün tanımı değiştirildi, suçun cezası iki kat ağırlaştırıldı. Yetişkinler için seks işçiliği aşamalı olarak suç olmaktan çıkarıldı, 16 yaşından küçüklere cinsel ilişki yasağı getirildi.

Belçika hükümetinin, cinsel şiddetle mücadele amacıyla hazırladığı "cinsel ceza hukuku reformu", bugün yürürlüğe girdi.

Reform kapsamında, 1867 yılından bu yana yürülükte olan ceza yasasının cinsel suçlarla ilgili bölümünde önemli değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden birisi, kişinin rızası dışında gerçekleşen her türlü cinsel davranışın suç sayılması oldu. Çiftler arasında izinsiz cinsel ilişki, tecavüz olarak değerlendirilecek.

Yeni yasaya göre, mağdur kendisini savunmuyorsa bu, rızanın verildiği anlamına gelmeyecek. Düzenlemede, "Rıza, cinsel eylem öncesinde veya sırasında herhangi bir zamanda geri alınabilir ve fail, mağdurun özgür iradesini etkileyen savunmasız durumundan yararlanırsa, rıza söz konusu olamaz" ifadesine yer verildi.

Yeni düzenleme ile, tecavüzün tanımı da değiştirildi. Tam olarak cinsel birleşme olmasa da, kısmen her türlü cinsel ilişki, tecavüz olarak kabul edilecek. Daha önce tecavüz suçlarına uygulanan 1 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları, 6 aydan 10 yıla çıkarıldı.

Mağdurun uyuşturulup tecavüz edilmesi gibi ağırlaştırıcı bir durum söz konusu olduğunda temel ceza 15 yıla kadar çıkarılabilecek.

Reform kapsamında, her türlü taciz, cinsel bütünlüğe saldırı olarak adlandırılacak ve kovuşturma kapsamına alınacak.

Yeni yasa ile 16 yaşından küçüklerin cinsel ilişkide bulunmalarına izin verilmeyecek. Ancak birlikte olduğu kişiyle arasındaki yaş farkı üç yıldan fazla değilse, 14 ila 16 yaş arasındaki gençler için istisna uygulanabilecek.

Yetişkinler için seks işçiliği suç olmaktan çıkarıldı

Belçika'da yetişkinler için seks işçiliği de suç olmaktan çıkarıldı. İlk aşamada yasal zeminde seks işçiliği ancak serbest meslek sahibi seks işçileri için mümkün olacak. Kişilerin, başkaları tarafından seks işçiliğine zorlanması ve istismarının önlenmesi için daha katı önlemler alınacak.

Seks işçiliği konusundaki reklamlara sadece kişinin kendi cinsel hizmetlerinin tanıtımını yapması koşuluyla izin verilecek.

Belçika'da günde ortalama sekiz tecavüz şikayeti resmi kayıtlara geçiyor. Ancak resmi makamlara yansımayan gerçek sayının ortalama 80 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Resmi şikayetlerin de sadece yüzde 10'u mahkumiyetle sonuçlanıyordu. Belçika Federal Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, bu nedenle yeni düzenlemenin cinsel şiddetle mücadeleyi daha etkin hale getireceğine inanıyor.

Belçika'da rıza dışı her tür cinsel ilişki tecavüz sayılacak
Belçika'da rıza dışı her tür cinsel ilişki tecavüz sayılacak
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Aldatılan kadın patrondan şeytani plan! 5 çalışanını kocasının metresine tecavüz ettirdi Aldatılan kadın patrondan şeytani plan! 5 çalışanını kocasının metresine tecavüz ettirdi Brüksel'de helal kesimin yasaklanmaması için Müslüman ve Yahudiler dayanışma içinde Brüksel'de helal kesimin yasaklanmaması için Müslüman ve Yahudiler dayanışma içinde
Kaynak: BBC

Cinsel İlişki, Belçika, Reform, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçika'da rıza dışı her tür cinsel ilişki tecavüz sayılacak - Son Dakika

BBC

Son Dakika
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:31:15. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika'da rıza dışı her tür cinsel ilişki tecavüz sayılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement