Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu - Son Dakika
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Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu

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ABD'de beyaz bir çiftin siyahi bebeklerinin dünyaya gelmesi aile içinde krize neden oldu. Eşinin ailesi tarafından aldatılmakla suçlanan kadına karşı baba adayı DNA testi yaptıracağını açıklarken, olay kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

ABD'de gerçekleşen bir doğumda beyaz bir çiftin siyahi bebeklerinin dünyaya gelmesi aile içerisinde büyük bir krize yol açtı. Bebeklerinin doğumunun ardından kadının eşi ve eşinin ailesi sadakatsizlik suçlamasında bulunarak DNA testi talep etti.

EŞİNİN AİLESİ ALDATMAKLA SUÇLADI

Doğumhanede yaşanan olayın ardından erkek tarafı, bebeğin ten rengini gerekçe göstererek anneye tepki gösterdi. Eşinin ailesi genç kadını aldatmakla suçlarken, baba adayı durumun netleşmesi adına DNA testi yaptırma kararı aldı.

Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Doğum anı ve sonrasında yaşananlara ilişkin paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Kullanıcılar, kadının bebeği gördüğü andaki şaşkınlığına ve aile içerisinde yaşanan gerilime dikkat çeken yorumlarda bulundu.

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    Yorumlar (7)

  • aykut koçak aykut koçak:
    bizim muhtarın eşşeğide ölmüş onuda haber ediver sondakika...nasıl olsa ne bulsan haber diye veriyon 7 1 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya Ahmet Akkaya:
    kadının omuzunda siyah bi el ve bileklik var,haber biraz kafa karıştırıyor.. 3 0 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    o eli oradan kaldırdı haberci 0 0
  • gülten ağır gülten ağır:
    ee kadının omuzuna elini koyan siyahi el kimin hastane bilekliği takıldıgına göre yakını olmalı o halde genlerde siyahi var 0 0 Yanıtla
  • Mahsun Oz Mahsun Oz:
    tabıkı adildir gerek olmali zaten 0 0 Yanıtla
  • Esama Es Esama Es:
    Bebekler karışmıştır. 0 0 Yanıtla
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