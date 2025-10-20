Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder - Son Dakika
Dünya

Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

20.10.2025 10:18  Güncelleme: 10:40
Beyaz Saray\'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder
İngiliz basını, ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasındaki basına kapalı görüşmenin detaylarını sızdırdı. Zirvede Rusya lideri Putin gibi konuşan Trump'ın Donbas'ın Rusya'ya bırakılmasını istediği, Zelenski'nin bu öneriyi reddetmesiyle haritaların yerlere savrulduğu, küfürlerin havada uçuştuğu öğrenildi.

Financial Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Washington'daki görüşmesinde Ukrayna mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'e Moskova'nın savaşı sona erdirme şartlarını kabul etmesini söylediğini yazdı.

"RUSYA'NIN ŞARTLARINI KABUL ET AKSİ TAKDİRDE YOK EDİLECEKSİN"

Financial Times'ın konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Washington'daki görüşmesinde Ukrayna mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'e Moskova'nın savaşı sona erdirme şartlarını kabul etmesini, aksi takdirde Rusya tarafından yok edileceğini söyledi.

"TRUMP SÜREKLİ KÜFÜRLER SAVURDU"

ForInvest Haber'in aktardığına göre, iki lider arasındaki görüşme "fırtınalı" olarak nitelendirildi ve Trump'ın sürekli küfür ettiği belirtildi. Kaynaklara göre Trump, Ukrayna'daki cephe hatlarının haritalarını bir kenara fırlattı. Ayrıca ABD başkanı Zelenskiy'den Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini teslim etmesini istedi ancak daha sonra mevcut kontrol hatları boyunca çatışmayı sona erdirmeyi desteklemeye ikna edildi.

"PUTİN EĞER İSTERSE SENİ YOK EDER"

Trump'ın tutumunun Zelenskiy ile görüşmesinden bir gün önce Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden etkilendiği öne süren bir kaynak, Trump'ın Ukrayna liderini "Eğer isterse seni yok eder." diye uyardığını da öne sürdü. Beyaz Saray veya Ukrayna devlet başkanlığından yorum gelmedi.

Trump daha önce ABD'nin tüm silahlarını Ukrayna'ya göndererek ulusal güvenliği tehlikeye atamayacağını söyledi ve Moskova ile Kiev'in bulundukları yerde durmaları gerektiğini öne sürdü. Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin potansiyel teslimatı hakkında konuşurken, ABD'nin tüm silahlarını Ukrayna'ya veremeyeceğini tekrarlayarak bunun ulusal güvenlik için risk oluşturacağını ifade etti.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
