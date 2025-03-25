Beyaz Saray'daki Gizli Sohbet Skandalı

(ANKARA) - Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz tarafından Yemen'deki Husilere yönelik saldırı planlarının paylaşıldığı ABD'li üst düzey yetkililerin grup sohbetine, bir gazetecinin yanlışlıkla eklenmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Waltz'a destek vererek, "Dersini aldı, o iyi bir adam" dedi.

Trump, The Atlantic Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg'in, Waltz'un ofisindeki bir çalışan tarafından Signal isimli iletişim uygulamasında mesajlaşma grubuna yanlışlıkla eklendiğini söyledi. NBC News'e verdiği röportajda konuşan ABD Başkanı, olay hakkında "iki aylık görevinde tek aksaklık ve ciddi bir sorun değil" dedi.

Goldberg, 13 Mart'ta Signal platformundaki üst düzey yetkililerin bulunduğu bir gruba yanlışlıkla eklendiğini ve iki gün öncede Waltz adına açılmış bir hesaptan bağlantı isteği aldığını söyledi. Grubun diğer üyeleri arasında Waltz, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ve Trump'ın kıdemli danışmanı Stephen Miller'ın isimleri bulunuyordu.

Grubun, Waltz'un hesabı tarafından, Husilere yönelik saldırıların koordinasyonu amacıyla, üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin bir araya geldiği bir platform olarak oluşturulduğu belirtiliyor.

Goldberg'in "Husi PC küçük grup" adlı sohbete eklenmesinden kısa süre sonra, üst düzey yetkililer arasında Husilere saldırı düzenleyip düzenlememe konusunda tartışmalar başladı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e bağlı bir hesap, saldırıları hızla başlatma fikrine karşı çıktı ve bunun Avrupa'ya ABD'den daha fazla fayda sağlayacağını savundu. Golberg, Vance'ın "ABD ticaretinin yüzde 3'ü Süveyş Kanalı'ndan geçiyor. Avrupa ticaretinin ise yüzde 40'ı" dediğini belirtiyor. Husiler, Gazze'deki savaşı durdurmak amacıyla İsrail'e baskı yapmak için bölgede ticari ve askeri gemilere yönelik saldırılar düzenliyor.

Golberg'e göre gruptaki mesajlar...

Golberg'e göre Vance, gruptaki mesajlarında, "Başkan'ın (Trump) Avrupa konusundaki mesajıyla bunun nasıl çeliştiğinin farkında olup olmadığından emin değilim. Ayrıca, petrol fiyatlarında orta ila şiddetli bir artış riski de var. Ancak ekibin mutabakatına destek vermeye hazırım ve bu endişelerimi kendime saklayacağım" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, Vance'in endişelerini anladığını belirtti ancak Pentagon'un saldırıya hazır olduğunu vurgulayarak, "Bu Husilerle ilgili değil. Ben bunu iki açıdan görüyorum: Seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmek – ulusal bir çıkar meselesi ve Biden'ın yok ettiği caydırıcılığı yeniden sağlamak. Ancak saldırıyı erteleyebiliriz. Eğer ertelersek, operasyonel güvenliğin yüzde yüz korunmasını sağlamak için elimden geleni yaparım" paylaşımını yaptı.

Waltz ise saldırıların hemen gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinden bağımsız olarak, "Bu deniz yollarını tekrar açacak olanın ABD olması gerekecek... Başkanın talebi doğrultusunda, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile çalışarak maliyetleri nasıl hesaplayıp Avrupalılara fatura edeceğimizi belirlemeye çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca saldırıların gerçekleştirildiği 15 Mart sabahı, ABD'nin kullanacağı silahlar ve hedef alınacak noktalar gibi kritik operasyonel detayları içeren mesajlar aldığını belirten Goldberg'e göre saldırılar devam ederken üst düzey yetkililer arasında tebrik mesajları paylaşılmaya başlandı. Trump'ın Genelkurmay Başkanı Susie Wiles, "Tüm ekibe, özellikle sahada ve CENTCOM'da görev yapanlara tebrikler! Gerçekten harika iş. Tanrı korusun" ifadelerini kullandı.

Goldberg ertesi gün gruptan ayrıldığını belirtiyor.

Beyaz Saray, sohbetin savaş planları veya gizli bilgileri içermediğini savundu. Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, Goldberg'in gruba yanlışlıkla eklendiğini doğruladı.