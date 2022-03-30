Beyaz Saray'dan gerilimi yumuşatan diyalog açıklaması: Biden, Putin'le görüşebilir - Son Dakika

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Ukrayna'yı 35 gündür işgal eden Rusya, başta ABD olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekti. Dünya liderleri Rusya'ya karşı birçok siyasi ve ekonomik yaptırım kararı aldı. Rus lider Putin ise en sert tepkiyi hiç şüphesiz ki ABD Başkanı Biden'dan gördü.

PUTİN'E "KATİL" VE "HAYDUT" DEDİ

Amerikan basınındaki haberlerde Biden'ın son haftalarda Putin'e yönelik söylemlerini ağırlaştırdığı ve Putin hakkında, "savaş suçlusu", "katil", "kasap", "haydut" gibi nitelendirmelerde bulunduğu yer aldı.

BEYAZ SARAY: GERİLİM AZALIRSA GÖRÜŞME MÜMKÜN OLABİLİR

Öte yandan Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, başkent Washington'da gazetecilere brifing verdi ve Ukrayna'da yaşanacak gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bedingfield, "Başkan Biden, Rusya'dan somut bir gerilim azalması ve diplomasiye net, gerçek bir bağlılık olması gerektiği konusunda çok net" derken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında bir görüşmenin ancak Ukrayna'da önemli bir gerilim azalmasından sonra mümkün olabileceğini söyledi.

"BİDEN, PUTİN İLE KONUŞMAYA İSTEKLİ OLACAKTIR"

"Başkan Biden ile Başkan Putin arasında bir görüşme için çok net olduğumuzu söylemek dışında önkoşullar koymayacağım" diyen İletişim Direktörü, "Joe Biden, Başkan Putin ile tekrar görüşmeye veya onunla konuşmaya istekli olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

BİDEN, YEŞİL IŞIK YAKTI

Pazartesi günü Biden, Putin ile yeni bir kişisel görüşmenin mümkün olduğunu söylemiş, bu tür görüşmeler için beklentilerin gündemlerine bağlı olacağını da sözlerine eklemişti.