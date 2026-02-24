Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Beyaz Saray\'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
24.02.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağı merak konusu olurken, Beyaz Saray'dan endişelendiren bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasidir; ancak kendisinin de gösterdiği üzere, gerektiği takdirde ABD ordusunun öldürücü gücünü kullanmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yaklaşımında diplomasiye öncelik verdiğini ancak gerektiğinde askeri müdahaleyi de dışlamadığını belirtti.

"TRUMP, ABD ORDUSUNUN ÖLDÜRÜCÜ GÜCÜNÜ KULLANMAYA HAZIR"

Sözcü Karoline Leavitt gazetecilere verdiği demeçte, "Başkan Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasidir; ancak kendisinin de gösterdiği üzere, gerektiği takdirde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun öldürücü gücünü kullanmaya hazırdır," dedi.

"HAZİRANDA İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNİ YERLE BİR ETTİK"

Leavitt, Haziran ayında gerçekleşen ve İran'ın nükleer tesislerini yerle bir ettiğini belirttiği "son derece başarılı" Gece Yarısı Çekici Operasyonu'na (Operation Midnight Hammer) atıfta bulunurken, tehdidin tamamen ortadan kalkmadığı konusunda da uyarıda bulundu. Leavitt, "Bu durum, İran'ın ABD'yi ve yurt dışındaki müttefiklerimizi doğrudan tehdit edebilecek bir nükleer programı yeniden kurmaya asla çalışmayacağı anlamına gelmez," diyerek Trump'ın bu senaryoyu önlemeye odaklandığını ekledi.

"NİHAİ KARARI TRUMP VERECEK"

Leavitt ayrıca, iç görüşmelere dair son dönemde medyada çıkan haberlere tepki göstererek, "İsimsiz bir kaynağın arkasına saklanıp Başkan Trump'ın ne düşündüğünü biliyormuş gibi davranan hiç kimsenin, aslında ne hakkında konuştuğuyla ilgili en ufak bir fikri yok," dedi. Trump'ın "nihai karar verici" olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Leavitt, Trump'ın yaklaşan Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında "yurt dışında devam eden tehditlere" değineceğini belirterek, İran'daki "Amerika'ya Ölüm" sloganlarını süregelen tehdidin bir kanıtı olarak gösterdi.

Bu açıklamalar, Umman'ın arabuluculuğunda Cenevre'de Perşembe günü yapılması planlanan ve İran'ın bir taslak öneri sunmasının beklendiği dolaylı nükleer görüşmelerin üçüncü turu öncesinde geldi.

Bölgede tansiyon, son haftalarda ABD uçak gemileri ve bombardıman uçaklarının Orta Doğu'ya sevk edilmesiyle birlikte ciddi şekilde yükselmiş durumda.

Kaynak: AA

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay’ın kimyasal püskürtme iddiasına bilimsel yanıt Tuğba Özay'ın kimyasal püskürtme iddiasına bilimsel yanıt
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Sarı-lacivertli taraftarlardan Kasımpaşa maçına özel koreografi Sarı-lacivertli taraftarlardan Kasımpaşa maçına özel koreografi
Galatasaray’da Osimhen sevinci Galatasaray'da Osimhen sevinci
Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:06
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren’i bekliyor
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren'i bekliyor
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:46
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
15:10
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 17:48:34. #7.13#
SON DAKİKA: Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.