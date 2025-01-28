ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, verdiği pozla gündemde.
Beyaz Saray, 'First Lady' Melania Trump'ın resmi portresini yayınladı. Siyah beyaz olarak yayınlanan fotoğraf, fotoğrafçı Régine Mahaux tarafından çekildi.
'First Lady'nin ofisi, fotoğrafın 21 Ocak 2025'te çekildiğini doğruladı. Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in portreleri bu ayın başlarında göreve başlama töreninden önce yayınlanmıştı.
Melania Trump'ın yayınlanan fotoğrafı, sosyal medyada da gündem oldu. 'First Lady'nin fotoğrafına yüz binlerce beğeni gelirken, binlerce de yorum yapıldı.
Melania Trump, geçtiğimiz cuma günü Başkan Trump'ın Kuzey Carolina'daki kasırga hasarını incelemesine de katılmıştı.
Melania ve Donald Trump çifti, geçtiğimiz hafta 20. evlilik yıldönümlerini kutlamış, Başkan Trump sosyal medya hesabından da kutlama paylaşımı yapmıştı.
Son Dakika › Dünya › ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor - Son Dakika
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