ABD, Melania Trump\'ın pozunu konuşuyor

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Süper Lig\'de bir teknik direktör ayrılığı daha

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, verdiği pozla gündemde.

Beyaz Saray, 'First Lady' Melania Trump'ın resmi portresini yayınladı. Siyah beyaz olarak yayınlanan fotoğraf, fotoğrafçı Régine Mahaux tarafından çekildi.

FOTOĞRAF 21 OCAK'TA ÇEKİLDİ

'First Lady'nin ofisi, fotoğrafın 21 Ocak 2025'te çekildiğini doğruladı. Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in portreleri bu ayın başlarında göreve başlama töreninden önce yayınlanmıştı.

SOSYAL MEDYANIN DA DİLİNDE

Melania Trump'ın yayınlanan fotoğrafı, sosyal medyada da gündem oldu. 'First Lady'nin fotoğrafına yüz binlerce beğeni gelirken, binlerce de yorum yapıldı.

KASIRGA HASARININ İNCELEMESİNE DE KATILDI

Melania Trump, geçtiğimiz cuma günü Başkan Trump'ın Kuzey Carolina'daki kasırga hasarını incelemesine de katılmıştı.

20. EVLİLİK YILDÖNÜMÜ

Melania ve Donald Trump çifti, geçtiğimiz hafta 20. evlilik yıldönümlerini kutlamış, Başkan Trump sosyal medya hesabından da kutlama paylaşımı yapmıştı.