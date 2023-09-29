Askeri güçlerini Kosova sınırına yığan Sırbistan'a Beyaz Saray'dan çağrı: Derhal geri çekin - Son Dakika

Askeri güçlerini Kosova sınırına yığan Sırbistan'a Beyaz Saray'dan çağrı: Derhal geri çekin

Son Güncelleme: 29.09.2023 22:27

Kosova'nın kuzeyinde geçtiğimiz günlerde bir grup Sırp'ın düzenlediği saldırıda 1 polis yaşamını yitirmişti, çıkan çatışmalarda 4 Sırp öldürülmüştü. İki ülke arasındaki yüksek tansiyon devam ederken Balkanlar'da savaş çanları çalmaya başladı. Beyaz Saray Sırbistan'ın, Kosova sınırına benzeri görülmemiş şekilde askeri yığınak yaptığını bildirerek, Belgrad yönetimini güçlerini geri çekmeye çağırdı.

Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilim geçtiğimiz günlerde yaşanan, 5 kişinin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından bir kez daha yükseldi. ABD'den yapılan son açıklama Balkanlar'da savaş çanlarının çaldığını gözler önüne serdi. Beyaz Saray Sırbistan'ın, Kosova sınırına benzeri görülmemiş şekilde askeri yığınak yaptığını bildirerek, Belgrad yönetimini güçlerini geri çekmeye çağırdı.

Sırbıstan askeri güçlerini Kosova sınırına yığdı! ABD, 'Derhal geri çekin' çağrısında bulundu

"SIRBİSTAN GÜÇLERİNİ GERİ ÇEKMELİ"

Kosova ve Sırbistan arasındaki tansiyon 25 Eylül'de bir kez daha yükseldi. Kosova'nın kuzeyinde bir grup Sırp'ın düzenlediği saldırıda 1 Kosova polisi hayatını kaybetti. Operasyon başlatan Kosova, 4 Sırp'ı etkisiz hale getirdi. İki ülke arasındaki gerilim devam ederken Balkanlar'da savaş çanları çalmaya başladı. ABD'den yapılan açıklama, bölgedeki durumun vahametini gözler önüne serdi. Beyaz Saray, Sırbistan'ın, Kosova sınırına benzeri görülmemiş şekilde askeri yığınak yaptığını bildirerek, Belgrad yönetimini güçlerini geri çekmeye çağırdı.

Sırbıstan askeri güçlerini Kosova sınırına yığdı! ABD, 'Derhal geri çekin' çağrısında bulundu

"İSTİKRARSIZLAŞTIRICI BİR GELİŞME"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sırbistan'ın, Kosova sınırına "benzeri görülmemiş" şekilde askeri yığınak yaptığını gözlemlediklerini ifade eden Kirby, "Bunun oldukça istikrarsızlaştırıcı bir gelişme olduğuna inanıyoruz." dedi. Kirby, "Sırbistan'ı bu güçleri sınırdan çekmeye ve hararetin düşürülmesine katkıda bulunmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

"SINIRDAKİ ÇATIŞMA ARAŞTIRILMALI"

ABD'nin Sırbistan ve Kosova'nın yanı sıra NATO ve Avrupalı müttefikleriyle de yakın irtibatta olduğunu belirten Kirby, Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle sonuçlanan olayın soruşturulması gerektiğini ifade etti. Kirby, söz konusu saldırıya yaklaşık 30 kişinin müdahil olduğunu dile getirerek, suçluların adalete teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sırbıstan askeri güçlerini Kosova sınırına yığdı! ABD, 'Derhal geri çekin' çağrısında bulundu

ABD'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Kosova'da ele geçirilen silahların sadece bölgedeki personele değil aynı zamanda NATO birlikleri dahil uluslararası personele tehdit teşkil ettiğini belirten Kirby, durumu yakından takip etmeye devam edeceklerini bildirdi. Kirby, "Mevcut gelişmeler ışığında NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) mevcudiyeti güçlendirilecek." ifadesini kullandı. Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Kirby, diplomatik çabaların süreceğine işaret etti.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI, BIDEN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşmüştü. Vucic, telefon görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz kolay geçmedi." ifadesini kullanarak, Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlara değindiklerini kaydetmişti. Vucic, "Blinken uygun şekilde davranılmaması durumunda Sırbistan'a muhtemel yaptırımlardan bahsetti. Kendisine ABD'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu söyledim. Buna karşı olduğumu dile getirdim." diye konuşmuştu.

Sırbıstan askeri güçlerini Kosova sınırına yığdı! ABD, 'Derhal geri çekin' çağrısında bulundu

NE OLMUŞTU?

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü. Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.

Sırbıstan askeri güçlerini Kosova sınırına yığdı! ABD, 'Derhal geri çekin' çağrısında bulundu

Beyaz Saray, Sırbistan, Kosova, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Askeri güçlerini Kosova sınırına yığan Sırbistan'a Beyaz Saray'dan çağrı: Derhal geri çekin - Son Dakika


Son Dakika
22:23 Askeri güçlerini Kosova sınırına yığan Sırbistan'a Beyaz Saray'dan çağrı: Derhal geri çekin
21:15 27 sene önce öldürülen efsane rapçi Tupac cinayetinde bir kişi tutuklandı
20:59 Son Dakika: Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
20:59 ABD'nin New York kentinde sel! Acil durum ilan edildi
19:38 Hollywood yıldızı Mel Gibson'dan skandal ''Karabağ'' iftirası: Ermeni halkı etnik temizliğe maruz kalıyor
19:26 Elon Musk'tan Teknofest paylaşımı: Gelecek yıl bizzat katılmayı ve diğer fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum
19:26 Prof. Dr. Naci Görür: Karabük fayı 7 ve üzeri deprem üretebilir
19:15 Kastamonu'da eski muhtar tüfekle vurularak yaşamını yitirdi
17:26 İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan operasyonların süreceği mesajı: Cumhurbaşkanımızın iradesi var, devam edecek
17:13 Meteoroloji, İstanbul dahil 17 ile sarı kodlu uyarı yaptı: Yağışlar kuvvetli geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2023 23:39:03. #1.11#
SON DAKİKA: Askeri güçlerini Kosova sınırına yığan Sırbistan'a Beyaz Saray'dan çağrı: Derhal geri çekin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement