BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı.
Beyaz Saray'ın, sanal medya hesabından, Türkiye'de düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğrafların birinde ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları görülüyor.
Son Dakika › Dünya › Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan tokalaşma karesi - Son Dakika
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