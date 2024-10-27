İSRAİL'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye şehrine düzenlediği saldırıda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye şehrindeki konutları hedef aldığı saldırıda en az 35 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in, sağlık ekiplerini hedef alması ve hastaneleri hizmet dışı bırakması nedeniyle Filistinliler ölü ve yaralıları çevredeki evlere taşımak zorunda kaldı.
Son Dakika › Dünya › Beyt Lahiye'ye Saldırı: 35 Ölü - Son Dakika
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