Biden'dan Gazze Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika
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Biden'dan Gazze Ateşkesi Açıklaması

Biden\'dan Gazze Ateşkesi Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki ateşkesin sağlandığını ve sürecin sonunda esir takasının başladığını duyurdu. Biden, savaşın sona ermesinde ABD'nin desteği ile Katar ve Mısır'ın önemli rol oynadığını belirtti.

19.01.2025 19:21  Güncelleme: 19:23
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "15 aydır devam eden savaş ateşkesle durduruldu. Ateşkes bizim desteğimizle sağlandı" dedi.

ABD Başkan Joe Biden, yarın düzenlenecek yemin töreniyle görevini devretmeden önce son kez Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, uzun süren müzakerelerin ardından esir takasının başladığını söyledi. 15 aydır devam eden savaşın ateşkesle sona erdiğini belirten Biden, "Ateşkes bizim desteğimizle sağlandı. Katar ve Mısır'ın da desteği ateşkesin yürürlüğe girmesinin yolunu açtı, müzakereler hiç kolay değildi. Ancak bugün ulaştığımız noktada Hamas ve İsrail tarafına büyük baskılar yaptık" diye konuştu.

Joe Biden, İsrail ve Lübnan arasında yaptıkları çalışmalarla da Lübnan'da ateşkesi sağladıklarını kaydederek, "Lübnan'da çok güzel bir fırsat var ve Hizbullah'ın olmadığı bir gelecek bekliyor. Suriye'de de Esad ve Hizbullah olmadan özgür hükümetler kuruluyor. Bölgede ülkeler daha sağlıklı bir geleceğini yolunu arıyor. Bizim önümüzde de çok büyük engeller var ama bir şekilde başarılı olabildik. 6 haftalık ateşkes başladı. Ateşkesin sağlanması ve esir takasının sağlanması çok büyük zorluklardan geçerek ulaştığımız bir nokta. ABD idaresi bu sürecin devamını takip edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Joe Biden, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Mısır, Katar, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden'dan Gazze Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika

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