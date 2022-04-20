Biden'den "Ukrayna'yı ziyaret edecek misiniz?" sorusuna yanıt - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'ya destek veren ülkelerin başını çeken ABD'nin başkanı Biden'in Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak ediliyordu.

5 GÜN ÖNCE OLUMLU SİNYAL VERDİ

Beyaz Saray basın servisine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina gezisi öncesinde, gazetecilerin Kiev'i ziyaret etmeye hazır olup olmadığı sorusuna olumlu yanıt verdi. ABD Başkanı, ABD yönetiminin şu anda üst düzey ABD yetkililerinin Ukrayna'ya olası bir ziyareti hakkında "karar vermekte" olduğunu da kaydetti.

BU SEFER SORUYU KAÇAMAK ŞEKİLDE YANITLADI

Biden, yeni soruya ise net bir cevap vermedi. Biden, New Hampshire eyaletinde gazetecilerin, "Kiev'i ziyaret edecek misiniz?" sorusunu, "Bilmiyorum" diye yanıtlayarak, Ukrayna'yı daha önce defalarca ziyaret ettiğini söyledi.

EN SON BORİS JONSHON ZİYARET ETMİŞTİ

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya son ziyareti İngiltere Başbakanı Boris Jonshon yapmıştı. İngiliz lider, Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile sokakları gezmişti.