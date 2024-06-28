Biden\'ın tartışmadaki performansı endişe yarattı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşı ve göreve uygunluğu konusundaki endişeler, birçok Amerikalı tarafından daha önce dile getirilmişti.

Donald Trump ile yaptığı tartışmanın bu endişeleri gideremediğini söylemek, yaşananları ciddi şekilde hafife almak olur.

Biden’ın televizyon tartışmasında büyük bir performans göstermesi gerekmiyordu. Ama beklentilerin de altında tökezledi; cümleleri gevelerken, kimi sözleri anlamsızlaştı.

Tartışma devam ederken Biden kampanyasından yöneticiler, gazetecilere, başkanın soğuk algınlığıyla mücadele ettiğini, bu nedenle sesinin hırıltılı çıktığı açıklamasını yaptı.

Ama bu daha çok bir bahane gibi duyuldu.

90 dakikalık tartışma boyunca Joe Biden çok kırılgan bir görüntü verdi.

Özellikle de yayının başında bazı cevapları saçmaydı.

Bir ara söyleyeceklerini karıştırdı ve hükümetin yaşlılar için yürüttüğü sağlık programına tuhaf bir gönderme yaparak sözünü "Sonunda Medicare'i yendik” diyerek tamamladı.

Bu tartışma sonrasında eski başkan Trump’a kıyasla çok daha fazla kişi Biden'ın performansını konuşacak.

Biden’ın seçim kampanyası ekibinin bu denli erken bir televizyon tartışması istemesinin bir nedeni de, olası bir kötü performansın ardından toparlanmak için daha fazla zaman kalacağı düşüncesi olabilir.

Bu perşembe akşamı yaşananlar ise teselli olabilir.

Demokrat Parti, Biden'ın ikinci dönemine ilişkin vizyonun sunulacağı kongreyi Ağustos ayında yapacak.

Eylül ayında başka bir tartışma daha planlanıyor ve eğer bu tartışma gerçekleşirse, Kasım ayında sandık başına gidecek Amerikalıların kararı daha net olacaktır.

Ancak pek çok Demokrat Partilinin, Biden’ın bu ikinci tartışmada nasıl olup da farklı bir performans göstereceği konusunda şüpheleri olabilir.

Ve bazıları bu noktada farklı bir başkan adayı çıkarıp çıkaramayacakları ihtimali üzerinde düşünüyor.

'Biden bu seçimi kazanacak'

Biden’ın seçim kampanyasının suları sakinleştirmek için neredeyse iki ayı var.

Gerekli delege çoğunluğunu sağlamış olan Biden’ın adaylığının önü, Demokrat Parti’de başlayacak net bir isyanla kesilebilir.

Demokrat Parti yetkilileri, isim vermeden yaptıkları görüşmelerde alarm durumuna işaret etseler de, en azından şu ana kadar kamuoyuna açık bir şekilde saflarını bozmadı.

Seçim kampanyasının yöneticilerinden Quentin Fulks, Biden’ın yerine başkasının yarışması olasılığına ilişkin BBC’nin sorusuna, “Yanıt vererek bu soruyu meşrulaştırmayacağız” şeklinde cevap verdi.

Fulks, “Başkan Biden Demokratların adayı olacak ve bu seçimi kazanacak" diye ekledi.

Ancak dün geceki tartışmanın ardından birçok Demokratın, Kasım ayına dair beklentileri konusunda ciddi şüpheleri olabilir.