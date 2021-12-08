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Biden-Putin görüşmesi, iki ülke medyasında geniş yer buldu - Son Dakika

Biden-Putin görüşmesi, iki ülke medyasında geniş yer buldu

08.12.2021 11:27
Biden-Putin görüşmesi, iki ülke medyasında geniş yer buldu

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yoluyla yaptıkları görüşme, 2 saatten fazla sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yoluyla yaptıkları görüşme, 2 saatten fazla sürdü. Görüşmedeki en önemli konu Ukrayna olurken; iki liderin ifadeleri hem ABD hem de Rus basınında geniş yer buldu.

Görüşmede ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini ifade ederek, olası bir saldırıda ciddi ekonomik yaptırım uygulanacağı ve diğer önlemlerin alınacağını belirtti. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO'nun Rus sınırlarına doğru genişlediğini belirtti ve bunun devam etmemesi gerektiği konusunda Biden'dan garanti istedi. İki liderin görüşmesi ve değerlendirmeleri, iki ülke basınında da geniş yer buldu.

ABD BASININDA 'YAPTIRIM' VURGUSUABD basınından New York Times, Biden-Putin görüşmesini "Biden, Putin'i saldırganlık devam ederse ekonomik yaptırımlar konusunda uyardı" başlığıyla duyurdu. Haberde, "İki saatlik gergin sanal zirvede Başkan Biden, Ukrayna'nın işgal edilmesinin Avrupa'daki NATO birliklerinin yeniden konumlandırılmasıyla sonuçlanacağı konusunda da uyardı" ifadelerine yer verildi. Öte yandan CNN International ve CBS News de Biden'ın Putin'e uyarılarına yer vererek, "Biden, Ukrayna konusunda Putin'e derin endişelerini dile getirdi" denildi.RUS BASINI GÖRÜŞMEYİ 'SAMİMİ' OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Rus basını ise görüşmenin 'samimi ve sistemli' olduğunu bildirdi. Rus haber ajansı TASS, "Biden, Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığı konusunda muhtemel yaptırımlardan bahsetti. Rusya Devlet Başkanı ise NATO'nun doğuya doğru genişlemesini ve saldırgan silah sistemlerini Rusya'nın komşu ülkelerinde konuşlandırmasını engelleyecek güvenli yasal ve sabit garantilerle ilgileniyor" denildi. Russia Today haber kanalı görüşmeyi, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'samimi ve sistemli' görüşmede ABD'li mevkidaşı Joe Biden'dan NATO'nun daha doğuya yayılmayacağına veya Ukrayna gibi ülkelere silah dağıtmayacağına dair garanti istedi" ifadeleriyle duyurdu.


Biden-Putin görüşmesi, iki ülke medyasında geniş yer buldu
Biden-Putin görüşmesi, iki ülke medyasında geniş yer buldu

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Kaynak: DHA

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