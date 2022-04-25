Biden, tebrik için aradığı Macron'a ulaşamadı! - Son Dakika
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Biden, tebrik için aradığı Macron'a ulaşamadı!

25.04.2022 21:22
Biden, tebrik için aradığı Macron'a ulaşamadı!

ABD Başkanı Biden, Fransa'da yenilen Cumhurbaşkanı seçilen Macron'u telefonla arayarak tebrik etmek istediğini ancak Macron'un telefona çıkmadığını ifade etti.

Biden, hafta sonunu geçirdiği Delaware'den Washington'a geldiği esnada havalimanındaki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"DÜN GECE KONUŞMAYA ÇALIŞTIM"

Fransa'da düzenlenen seçimlerin sonucundan "memnun" olduğunu belirten Biden, "Macron ile dün gece konuşmaya çalıştım. Personeli ile görüştüm, Macron'un Eyfel Kulesi'nde iyi vakit geçirdiğini söylediler. Bugün kendisiyle konuşacağım." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna ziyaretlerine ilişkin görüşeceğini belirten Biden, "Ziyaret iyi geçti." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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