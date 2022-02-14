Biden ve Zelenskiy arasında önemli Rusya görüşmesi!

Ukrayna ve Rusya arasındaki tehlikeli gerginlik her gün artarak devam ediyor. Dün Putin ile bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

"RUSYANIN HERHANGİ BİR SALDIRGANLIĞINA SÜRATLE YANIT VERİLECEK"

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Biden'ın ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yinelediği kaydedilerek, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığına süratle ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, Biden ve Zelenskiy'nin Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa yanıt olarak "diplomasi ve caydırıcılık" üzerinde anlaştıkları aktarıldı.