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Biden ve Zelenskiy arasında önemli Rusya görüşmesi! - Son Dakika

Biden ve Zelenskiy arasında önemli Rusya görüşmesi!

14.02.2022 00:13

Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz sürerken ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmede Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığına süratle ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça belirtti.

Ukrayna ve Rusya arasındaki tehlikeli gerginlik her gün artarak devam ediyor. Dün Putin ile bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

"RUSYANIN HERHANGİ BİR SALDIRGANLIĞINA SÜRATLE YANIT VERİLECEK"

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Biden'ın ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yinelediği kaydedilerek, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığına süratle ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, Biden ve Zelenskiy'nin Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa yanıt olarak "diplomasi ve caydırıcılık" üzerinde anlaştıkları aktarıldı.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Biden ve Zelenskiy arasında önemli Rusya görüşmesi! - Son Dakika Dünya


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