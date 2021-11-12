Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı

Bilim insanları, küresel ısınmayla ilgili çalışmalarına hız verdi. Arizona Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve Dünya'nın son buzul çağına ışık tutan çalışmada önemli detaylar ortaya konuldu. Buna göre, Dünya son 24 bin yıldan bu yana hiç bugünkü kadar ısınmadı.

"DİĞER TÜM ŞEYLERDEN DAHA HIZLI"

Araştırmanın yazarı Yerbilimleri Profesörü Jessica Tierney, "Maalesef anlattıklarımız gerçek ve herkes bunu bilmeli. Gerçekleştirdiğimiz bu yeniden yapılandırma, mevcut sıcaklıkların 24.000 yılda görülmemiş türden olduğunu gösteriyor ve insan kaynaklı küresel ısınma hızının, aynı dönemde gördüğümüz diğer tüm şeylerden daha süratli olduğunu akla getiriyor" ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLA İLGİLİ TARTIŞMALARA NOKTA

Nature dergisinde de yayınlanan araştırmanın sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi: