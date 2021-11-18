Üye Girişi
Bilim insanlarından ses getirecek çalışma! Yüz kaslarından kişinin yalan söylediğini tespit edebilen yapay zeka geliştirdiler - Son Dakika

Bilim insanlarından ses getirecek çalışma! Yüz kaslarından kişinin yalan söylediğini tespit edebilen yapay zeka geliştirdiler

18.11.2021 17:53

İsrailli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yapay zeka teknolojisi kişinin yüz kaslarının hareketlerinden yalan söylediğini tespit edebiliyor. Katılımcılarda yüzde 73 gibi yüksek bir oranda başarılı olan teknolojinin yakın gelecekte bankalar, havalimanları, polis sorguları ve çevrimiçi iş mülakatlarında kullanılabileceği belirtildi.

İsrail'in Tel Aviv Üniversitesi'nden (TAU) İsrailli araştırmacılar yüz kaslarının hareketlerinden yalanları ortaya çıkaracak yeni bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi. Çarşamba günü yapılan açıklamada yeni teknolojinin, gerçek yaşamda karşılaşılabilecek birçok farklı senaryoda aldatmaya yönelik davranışları tespit edebilen kamera ve yazılımların geliştirilmesini sağlayabileceğini kaydetti.

YÜZDE 73'LÜK BAŞARI SAĞLADI

Araştırmacıların yeni teknolojiyi kullanarak deneylere katılanların söylediği yalanları yüzde 73 gibi yüksek bir oranda doğru tespit ettiği bildirildi.

İKİ FARKLI GRUP YALANCI TESPİT EDİLDİ

Brain and Behavior dergisinde yayımlanan çalışmada TAU araştırmacıları iki farklı grup yalancı tespit etti: Yalan söylerken çene kaslarını harekete geçirenler ve kaşlarını harekete geçirenler. Araştırma TAU'nun geliştirdiği, kas ve sinirlerin hareketlerini izleyip ölçen elektrotlar içeren yumuşak yüzeyli yapışkanlı etiketlerle gerçekleştirildi.

Araştırmacılar gelecekte yüz kaslarının gerçek hareketlerine dayanarak yalanları tespit edecek video yazılımlarının geliştirilmesiyle, elektrotların gereksiz hale gelebileceğini belirtti.

SORGU VE İŞ MÜLAKATLARINDA KULLANILABİLİR

İsrailli bilim insanları; bankalar, havalimanları, polis sorguları ve çevrimiçi iş mülakatlarında yüksek çözünürlüklü kameralar kullanarak yalanları tespit etmenin yararlı olabileceği sonucuna vardı.

Yapay Zeka, Tel Aviv, İsrail, Polis, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Bilim insanlarından ses getirecek çalışma! Yüz kaslarından kişinin yalan söylediğini tespit edebilen yapay zeka geliştirdiler - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok 15:54 Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın 15:29 Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? 15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?
Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu 15:03 Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi 14:42 Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı 14:25 Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi 13:42 Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi

Son Dakika Haberleri
17:53 Bilim insanlarından ses getirecek çalışma! Yüz kaslarından kişinin yalan söylediğini tespit edebilen yapay zeka geliştirdiler
17:34 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi
17:31 Faiz kararından sonra Şeref Oğuz'dan Haberler.com'a özel açıklama: Dolarda 8-9 hayal oldu, yıl sonu 12- 13 TL'de durur
17:31 Mario Balotelli'den Mancini'ye dikkat çeken çağrı: Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek gidebilirim
17:19 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı
17:16 Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!
17:14 Elektriği kesmeden yenileme çalışması başlattılar! Korkunç kazada 1 işçi yaşamını yitirdi
16:53 Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle katletmişti! Aldığı ceza sonrası gözyaşlarına boğuldu
16:45 Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı
16:44 2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi?
TFF tarafından erişim engeli geliyor! Süper Lig'i korsan izlemek artık mümkün olmayacak TFF tarafından erişim engeli geliyor! Süper Lig'i korsan izlemek artık mümkün olmayacak         
17:55
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!         
15:18
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada         
14:26
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı         
13:56
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 18:00:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bilim insanlarından ses getirecek çalışma! Yüz kaslarından kişinin yalan söylediğini tespit edebilen yapay zeka geliştirdiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement