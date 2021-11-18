Bilim insanlarından ses getirecek çalışma! Yüz kaslarından kişinin yalan söylediğini tespit edebilen yapay zeka geliştirdiler

İsrail'in Tel Aviv Üniversitesi'nden (TAU) İsrailli araştırmacılar yüz kaslarının hareketlerinden yalanları ortaya çıkaracak yeni bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi. Çarşamba günü yapılan açıklamada yeni teknolojinin, gerçek yaşamda karşılaşılabilecek birçok farklı senaryoda aldatmaya yönelik davranışları tespit edebilen kamera ve yazılımların geliştirilmesini sağlayabileceğini kaydetti.

YÜZDE 73'LÜK BAŞARI SAĞLADI

Araştırmacıların yeni teknolojiyi kullanarak deneylere katılanların söylediği yalanları yüzde 73 gibi yüksek bir oranda doğru tespit ettiği bildirildi.

İKİ FARKLI GRUP YALANCI TESPİT EDİLDİ

Brain and Behavior dergisinde yayımlanan çalışmada TAU araştırmacıları iki farklı grup yalancı tespit etti: Yalan söylerken çene kaslarını harekete geçirenler ve kaşlarını harekete geçirenler. Araştırma TAU'nun geliştirdiği, kas ve sinirlerin hareketlerini izleyip ölçen elektrotlar içeren yumuşak yüzeyli yapışkanlı etiketlerle gerçekleştirildi.

Araştırmacılar gelecekte yüz kaslarının gerçek hareketlerine dayanarak yalanları tespit edecek video yazılımlarının geliştirilmesiyle, elektrotların gereksiz hale gelebileceğini belirtti.

SORGU VE İŞ MÜLAKATLARINDA KULLANILABİLİR

İsrailli bilim insanları; bankalar, havalimanları, polis sorguları ve çevrimiçi iş mülakatlarında yüksek çözünürlüklü kameralar kullanarak yalanları tespit etmenin yararlı olabileceği sonucuna vardı.