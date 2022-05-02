Bill Murray, setteki bir kadına "uygunsuz davranışları" yüzünden filminin durdurulduğunu doğruladı - Son Dakika
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BBC

Bill Murray, setteki bir kadına "uygunsuz davranışları" yüzünden filminin durdurulduğunu doğruladı

02.05.2022 13:15
Bill Murray, setteki bir kadına "uygunsuz davranışları" yüzünden filminin durdurulduğunu doğruladı

Amerikalı aktör Bill Murray, Mart ayında çekimlerine başlanılan ve önümüzdeki sene gösterime girmesi planlanan yeni filminin setteki bir kadına karşı davranışları yüzünden durdurulduğunu doğruladı, olayın "fikir ayrılıkları" yüzünden yaşandığını savundu.

Amerikalı aktör Bill Murray, Mart ayında çekimlerine başlanılan ve önümüzdeki sene gösterime girmesi planlanan yeni filminin setteki bir kadına karşı davranışları yüzünden durdurulduğunu doğruladı.

Mart ayında Los Angeles'ta çekimleri başlayan Being Mortal adlı filmin prodüksiyonu, geçtiğimiz haftalarda setteki bir kadından gelen şikayet üzerine askıya alınmıştı.

Murray, Cumartesi günü CNBC televizyon kanalına verdiği bir röportajda 'uygunsuz davranışları' nedeniyle çekimleri durdurulan filme dair açıklamalarda bulundu.

Olayın detaylarına girmeyen Murray, söz konusu kadın ile "fikir ayrılığı" yaşandığını savundu.

Murray, "Komik olduğunu düşündüğüm bir şey yaptım, ama beklediğim şekilde karşılanmadı" dedi ve sözlerine devam etti:

"Olayın ardından filmin yapımcıları doğru olanı yapıp soruşturma başlatmak istedi, o yüzden de filmin prodüksiyonu durduruldu."

"Eğitici bir deneyim"

71 yaşındaki Murray, bundan sonraki süreç hakkında yorum yapmadı, ancak şikayette bulunan kadın ile anlaşmaya çalıştıklarını, ikisinin de profesyonel olduğunu ve bunu başarabileceklerine inandığını ifade etti.

"Birbirimizi ve işlerimizi beğeniyoruz. Zaten anlaşamıyorsan ve birbirini sevmiyorsan beraber bir film üzerinde çalışmaya devam etmenin hiçbir anlamı yok."

Hayalet Avcıları adlı komedi filmindeki rolüyle tanınan Murray, olayın kendisi için "eğitici bir deneyim" olduğunu söyledi ve "yeni şeyler öğrenemeyen üzgün bir köpek" olmak istemediğini vurguladı:

"Dünya çocukluğumdan bu yana çok değişti. Eskiden komik olduğunu düşündüğüm şeylerin bugünlerde komik olmadığını anlıyorum. Zaman ile birçok şey değişiyor, benim de bunu kavramam önemli."

Murray, "Son bir iki haftadır bunu düşünmekten başka pek bir şey yapamıyorum, nasıl bu kadar yanılabildiğime şaşırıyorum. Bundan sonra önemli olan diğer kişi için en iyisini yapmak" diyor ve devam ediyor:

"Barışmaya çalışıyoruz ve barışacağımıza gerçekten inanıyorum. Beni en çok mutlu edecek şey ikimizin de birbirimize güvenerek tekrar birlikte çalışmaya başlamamız olur."

Aziz Ansari adlı Amerikalı aktör ve komedyenin yazdığı ve yönettiği Being Mortal adlı film, Dr. Atul Gawande adlı bir cerrah ve yazarın 2014'te palyatif bakım üzerine yazdığı bir kitaptan uyarlanıyor.

Filmin prodüksiyonunun devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Bill Murray, setteki bir kadına uygunsuz davranışları yüzünden filminin durdurulduğunu doğruladı
Bill Murray, setteki bir kadına uygunsuz davranışları yüzünden filminin durdurulduğunu doğruladı
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Los Angeles, Bill Murray, Cumartesi, Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bill Murray, setteki bir kadına 'uygunsuz davranışları' yüzünden filminin durdurulduğunu doğruladı - Son Dakika

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