Hollanda'dan alkışlanacak hareket! Taksim'deki terör saldırısı sonrası belediye binasına Türk bayrağı asıldı

Türkiye'nin bir dönem ciddi şekilde sorun yaşadığı Hollanda'dan Beyoğlu'ndaki saldırının ardından alkışlanacak bir destek geldi.
Terör saldırısıyla ilgili "Türkiye'nin yanındayız" mesajlarını birçok devlet lideri paylaşmış ve destek mesajları verilmişti. Hollanda'da ise, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rotterdam Belediye binasına Türk bayrağı asıldı.
Rotterdam Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle Türkiye'ye destek ve dayanışma için belediye binasına asılan Türk bayrağının yarıya indirildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Rotterdam belediye binasına asılan Türk bayrağı yarıya indirildi. Kalbimiz İstanbul saldırısında hayatını kaybedenler ve aileleriyle birlikte" ifadelerine yer verildi.
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