Hollanda'dan alkışlanacak hareket! Taksim'deki terör saldırısı sonrası belediye binasına Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
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Hollanda'dan alkışlanacak hareket! Taksim'deki terör saldırısı sonrası belediye binasına Türk bayrağı asıldı

15.11.2022 00:19

Hollanda'dan Taksim'deki saldırıya ilişkin anlamlı bir destek geldi. Terör saldırısında hayatını kaybedenler adına Rotterdam Belediye binasına Türk bayrağı asıldı.

Türkiye'nin bir dönem ciddi şekilde sorun yaşadığı Hollanda'dan Beyoğlu'ndaki saldırının ardından alkışlanacak bir destek geldi.

BELEDİYE BİNASINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Terör saldırısıyla ilgili "Türkiye'nin yanındayız" mesajlarını birçok devlet lideri paylaşmış ve destek mesajları verilmişti. Hollanda'da ise, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rotterdam Belediye binasına Türk bayrağı asıldı.

Bir dönem Türkiye ile büyük sorun yaşayan ülkeden anlamlı destek! Belediye binasına Türk bayrağı çekildi

DESTEK MESAJI DA YAYINLADILAR

Rotterdam Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle Türkiye'ye destek ve dayanışma için belediye binasına asılan Türk bayrağının yarıya indirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rotterdam belediye binasına asılan Türk bayrağı yarıya indirildi. Kalbimiz İstanbul saldırısında hayatını kaybedenler ve aileleriyle birlikte" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika Dünya Hollanda'dan alkışlanacak hareket! Taksim'deki terör saldırısı sonrası belediye binasına Türk bayrağı asıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'dan alkışlanacak hareket! Taksim'deki terör saldırısı sonrası belediye binasına Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
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