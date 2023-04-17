Bir grup insanın Los Angeles'ta bulunan benzin istasyonunu yağmalaması sonucu binlerce dolarlık ürünler duman oldu - Son Dakika
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Bir grup insanın Los Angeles'ta bulunan benzin istasyonunu yağmalaması sonucu binlerce dolarlık ürünler duman oldu

17.04.2023 12:25

Los Angeles'ta kaydedilen bir güvenlik kamerası görüntüsü, benzin istasyonlarının hedef alındığı yağma olaylarına dair endişeleri artırdı. Kalabalık bir yağmacı grubu, bir istasyonda mağaza bölümündeki ürünleri çalarak binlerce dolarlık zarara neden oldu. Yetkililer, bölgedeki şerifin çalınan malın değerinin yüksek olduğunu belirttiğini açıkladı.

ABD'nin Los Angeles şehrinde kalabalık bir yağmacı çetesi, Compton'daki bir benzin istasyonunu yağmaladı. Şahıslar istasyondan binlerce dolar değerinde mal çalarken, görevliler ise içeride saklanmak durumunda kaldı.

BİNLERCE DOLAR DEĞERİNDE MAL ÇALINDI

Korkutan anlar kameralarla da kayıt altına alınırken videoda, bir adamın cam kapıyı kırdığı ve arkasında düzinelerce yağmacı toplandığı görülüyor. Birkaç dakika sonra grubun benzin istasyonunun marketindeki içeceklerden, atıştırmalıklara, alkole ve hatta prezervatiflere kadar her şeyi aldığı görüldü.

CİDDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Los Angeles İlçe Şerif Departmanı, Eyewitness News'e binlerce dolar değerinde malın çalındığını ve mağazada ciddi hasar meydana geldiğini söyledi. Bir Compton sakini ve yağmalanan Arco'nun müşterisi olan Greg Johnson, "Bu inanılmaz. Gerçek dışı. Burada böyle bir şeyin olduğunu hiç görmedim." dedi.

Müfettişler, herhangi bir yaralanma olayının bildirilmemesine rağmen, mağazadan bir blok ötede ateş edildiğini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bir grup insanın Los Angeles'ta bulunan benzin istasyonunu yağmalaması sonucu binlerce dolarlık ürünler duman oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir grup insanın Los Angeles'ta bulunan benzin istasyonunu yağmalaması sonucu binlerce dolarlık ürünler duman oldu - Son Dakika
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