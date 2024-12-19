Blinken: Nükleer Çatışmayı Önlemeye Çalışıyoruz

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Nükleer güçler arasında doğrudan bir çatışma istemiyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nde konuştu. Washington'ın nükleer silahlara sahip Moskova ile doğrudan bir çatışmadan kaçınmaya çalıştığını kaydeden Blinken, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini fakat bunu çatışmanın tırmanması yönündeki mevcut riskleri göz önünde bulundurarak yaptığını aktardı.

Blinken ayrıca Ukrayna'nın NATO üyesi olması gerektiğini fakat Kiev'in askeri kurumlarda reformlar yapmaya ve demokrasiyi güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.