Blinken: Nükleer Çatışmayı Önlemeye Çalışıyoruz - Son Dakika
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Dünya

Blinken: Nükleer Çatışmayı Önlemeye Çalışıyoruz

Blinken: Nükleer Çatışmayı Önlemeye Çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, nükleer güçler arasında doğrudan çatışma istemediklerini belirtti. Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerini ancak riskleri göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

19.12.2024 11:57  Güncelleme: 11:58
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Nükleer güçler arasında doğrudan bir çatışma istemiyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nde konuştu. Washington'ın nükleer silahlara sahip Moskova ile doğrudan bir çatışmadan kaçınmaya çalıştığını kaydeden Blinken, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini fakat bunu çatışmanın tırmanması yönündeki mevcut riskleri göz önünde bulundurarak yaptığını aktardı.

Blinken ayrıca Ukrayna'nın NATO üyesi olması gerektiğini fakat Kiev'in askeri kurumlarda reformlar yapmaya ve demokrasiyi güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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