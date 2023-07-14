Blinken: Rusya tahıl anlaşmasını uzatmazsa bunun bedelini gelişmekte olan ülkeler öder - Son Dakika
Üye Girişi

Blinken: Rusya tahıl anlaşmasını uzatmazsa bunun bedelini gelişmekte olan ülkeler öder

14.07.2023 20:36

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Endonezya'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın tahıl anlaşmasını uzatmaması durumunda gelişmekte olan ülkelerin bunun bedelini ödeyeceğini belirtti. Blinken ayrıca Kuzey Kore'nin füze denemeleri tehdidine karşılık ABD ve müttefiklerinin birlik içinde olduğunu vurguladı.

- Blinken: "Rusya tahıl anlaşmasını uzatmazsa bunun bedelini gelişmekte olan ülkeler öder"

JAKARTA - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya tahıl anlaşmasını uzatmazsa bunun bedelini gelişmekte olan ülkeler öder." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken diplomatik temaslar için gittiği Endonezya'nın başkenti Jakarta'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 17 Temmuz'da süresi dolan tahıl anlaşması hakkında açıklamaları ile ilgili konuşan Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece Ukraynalılara değil bölgedeki insanlara da zarar vermeye devem ediyor. Moskova tahıl anlaşmasını uzatmama tehdidini yerine getirirse bölgedeki gelişmekte olan ülkeler, kelimenin tam anlamıyla daha yüksek gıda fiyatları ve daha fazla gıda kıtlığı dahil olmak üzere bunun bedelini öder." dedi. Blinken, uluslararası toplumların Rusya'nın anlaşmayı sadece uzatmasını değil, aynı zamanda kapsamını daha da genişletmesini beklediğini söyledi.

ABD'den Kuzey Kore'ye rest

Blinken ayrıca Kuzey Kore'nin füze denemeleri tehdidine karşılık ABD ve müttefiklerinin birlik içinde olduğunu söyleyerek,"(Kuzey Kore'den gelen) Herhangi bir saldırganlığı caydırmayı ve savunma için mümkün olan her şeyi yaptığımızdan emin olarak ortak bir savunmada kararlılıkla birleştik." ifadelerini kullandı.

Tahıl anlaşmasının uzatılması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Temmuz'da süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında yaptığı açıklamada "Eğer bize verilen tüm vaatler yerine getirilmezse bu anlaşmada katılımımızı askıya alabiliriz. Ancak bu vaatler yerine getirilirse anlaşmaya yeniden dahil oluruz." demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada tahıl anlaşmasıyla ilgili, "Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Tahıl koridorunun uzatılması konusunda hemfikiriz. BM'den de Sayın Guterres, Sayın Putin'e bir mektup gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleri ile tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Blinken: Rusya tahıl anlaşmasını uzatmazsa bunun bedelini gelişmekte olan ülkeler öder - Son Dakika


Son Dakika
21:00 Atatürk Havalimanı'nda bir uçak kırıma uğradı: İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu
20:56 Atatürk Havalimanı'nda bir uçak kırıma uğradı! İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu
20:43 Sosyal medyada al-sat hilesi yaptığını anlatan video paylaşmıştı! 300 bin TL ceza yedi
20:38 Al-sat videosuyla araç satışının hilelerini anlatan şahsa 300 bin TL ceza kesildi
19:40 Adana'da Sıcak Hava Dalgası: Termometreler 47 Dereceyi Gösterdi
19:36 Kavurucu sıcaklıkların yaşandığı Adana'da belediyeden güldüren anons: Lütfen güneşe ateş etmeyiniz
19:34 Celal Şengör'den yapay zekayla kendisine ilahi söyletenlere sert tepki: Ahlaksızlık tam da budur, reziller
19:30 Celal Şengör'den yapay zekayla kendisine ilahi söyletenlere sert tepki: Ahlaksızlık tam da budur, reziller
18:56 Kaldırımda ölü bulunan şahsın kimliğini dondurma yiyerek teşhis etmeye çalıştı
18:53 Kaldırımda bulunan cesedi dondurma yiyerek teşhis etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2023 21:18:32. #1.11#
SON DAKİKA: Blinken: Rusya tahıl anlaşmasını uzatmazsa bunun bedelini gelişmekte olan ülkeler öder - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement