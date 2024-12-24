BM\'den Cinsel Saldırı Mağdurlarına Destek Mesajı

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BM'nin İnsan Hakları Ofisi, yıllarca eşinin ve onun bulduğu yabancıların cinsel saldırısına uğrayan Gisele Pelicot'a destek mesajı yayınladı.

BM'nin İnsan Hakları Ofisi, yıllarca eşinin ve onun bulduğu yabancıların cinsel saldırısına uğrayan Gisele Pelicot'a mahkemedeki cesareti nedeniyle teşekkür ederek destek oldu. Açıklamada, "Utancın taraf değiştirmesine yardımcı olduğunuz, utancın asla sizin ya da cinsel saldırıdan kurtulanların yükü olmadığını gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Ofisimiz, adalet mücadelelerinde tüm cinsel saldırı mağdurlarının yanındadır" denildi.