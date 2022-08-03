BM duyurdu: Ukrayna'da durum giderek kötüleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında konuşan BM Genel Sözcüsü Stephane Dujarric, " Ukrayna'daki durumla ilgili meslektaşlarımız bize, özellikle ülkenin güneyinde son birkaç gündür hava saldırılarında çarpıcı artış yaşandığını ve sivillerin muazzam zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylüyor" dedi.

Çatışma bölgesinde küçük bir sivil yerleşim bölgesinin vurulduğu bilgisini paylaşan Dujarric, "İnsani yardım kuruluşlarından aldığımız bilgilere göre 3 sivil öldü, yaralanan 5 kişinin durumuysa kötüleşiyor. Her gün yaşanan bombardımanlarda ağır can kaybı yaşanıyor. Son 48 saat içinde, düzinelerce ev, birkaç sağlık binası ve diğer kritik alt yapı tesisleri hasar gördü ve yıkıldı" ifadelerini kullandı.

"ÇAĞRILARIMIZI YİNELİYORUZ"

Sivillerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişimin de son derece sınırlı olduğunu aktaran Dujarric, "Çatışmanın taraflarına uluslararası insani hukuk ilkelerine uygun olarak Ukrayna'daki sivillere ve sivil altyapıya saygı gösterme çağrılarımızı yineliyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'dan ilk tahıl gemisinin yola çıkmasıyla ilgili BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmaya göre denetlenmesinin yapılacağını söyleyen Dujarric, soru üzerine, Ukrayna'nın 3 farklı limanında bekleyen yaklaşık 27 gemi bulunduğunu, bugünkü ilk gemiden sonra geçişlerin devam etmesini beklediklerini dile getirdi.