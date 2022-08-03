BM duyurdu: Ukrayna'da durum giderek kötüleşiyor - Son Dakika
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BM duyurdu: Ukrayna'da durum giderek kötüleşiyor

03.08.2022 08:13
BM duyurdu: Ukrayna'da durum giderek kötüleşiyor

Ukrayna'daki savaşta sivillerin durumunun giderek kötüleştiğini ifade eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sözcüsü Stephane Dujarric, çatışmanın taraflarını insani hukuk ilkelerine saygıya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında konuşan BM Genel Sözcüsü Stephane Dujarric, " Ukrayna'daki durumla ilgili meslektaşlarımız bize, özellikle ülkenin güneyinde son birkaç gündür hava saldırılarında çarpıcı artış yaşandığını ve sivillerin muazzam zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylüyor" dedi.

Çatışma bölgesinde küçük bir sivil yerleşim bölgesinin vurulduğu bilgisini paylaşan Dujarric, "İnsani yardım kuruluşlarından aldığımız bilgilere göre 3 sivil öldü, yaralanan 5 kişinin durumuysa kötüleşiyor. Her gün yaşanan bombardımanlarda ağır can kaybı yaşanıyor. Son 48 saat içinde, düzinelerce ev, birkaç sağlık binası ve diğer kritik alt yapı tesisleri hasar gördü ve yıkıldı" ifadelerini kullandı.

"ÇAĞRILARIMIZI YİNELİYORUZ"

Sivillerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişimin de son derece sınırlı olduğunu aktaran Dujarric, "Çatışmanın taraflarına uluslararası insani hukuk ilkelerine uygun olarak Ukrayna'daki sivillere ve sivil altyapıya saygı gösterme çağrılarımızı yineliyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'dan ilk tahıl gemisinin yola çıkmasıyla ilgili BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmaya göre denetlenmesinin yapılacağını söyleyen Dujarric, soru üzerine, Ukrayna'nın 3 farklı limanında bekleyen yaklaşık 27 gemi bulunduğunu, bugünkü ilk gemiden sonra geçişlerin devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

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Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan anlaşma kapsamında RAZONI isimli ilk gemi Lübnan'a gitmek üzere Odessa... Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan anlaşma kapsamında RAZONI isimli ilk gemi Lübnan'a gitmek üzere Odessa... Türkiye büyük krizi çözmüştü! İlk tahıl gemisi, bugün Lübnan'a doğru hareket edecek Türkiye büyük krizi çözmüştü! İlk tahıl gemisi, bugün Lübnan'a doğru hareket edecek
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM duyurdu: Ukrayna'da durum giderek kötüleşiyor - Son Dakika

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