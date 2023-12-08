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BM, Gazzeli çocuklara gıda yardımı yerine yiyecek şeklinde oyuncaklar gönderdi - Son Dakika
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BM, Gazzeli çocuklara gıda yardımı yerine yiyecek şeklinde oyuncaklar gönderdi

İsrail'in Gazze'deki işgali ve insanlık dışı saldırıları sürerken, abluka altındaki kente Mısır üzerinden insani yardımlar yapılmaya devam ediyor. Kısıtlı sayıda tırın girdiği kentte gıdaya ve temiz suya erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Tüm bunlar olurken Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye gönderdiği ürünler ile yeni bir skandala imza attı. BM, Gazzeli savaş mağduru çocuklara gıda yardımı yerine yiyecek şeklinde oyuncaklar gönderdi.

08.12.2023 - 20:11,  Güncelleme: 21:02
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İsrail ordusunun çocuk, kadın, yaşlı demeden katliam yaptığı Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. İşgal ve abluka altındaki kente Mısır üzerinden kısıtlı sayıda insani yardım gönderilirken Birleşmiş Milletler'in (BM) gönderdiği yardımlar şaşkına çevirdi. BM, gıda krizinin yaşandığı kentteki çocuklara, yiyecek formunda oyuncak gönderdi.

BM, Gazzeli çocuklara gıda yardımı yerine yiyecek şeklinde oyuncaklar gönderdi

ÇOCUKLARA YİYECEK ŞEKLİNDE OYUNCAK GÖNDERDİLER

BM, İsrail ablukası altında bulunan Gazze'ye gönderdiği ürünler ile bir skandala imza attı. BM, savaş mağduru Gazzeli çocuklara gıda yardımı yapmak yerine yiyecek şeklinde oyuncaklar gönderdi. Yiyeceğe benzeyen oyuncakların görüntüleri sosyal medya büyük tepkilere neden oldu.

BM, Gazzeli çocuklara gıda yardımı yerine yiyecek şeklinde oyuncaklar gönderdi

Dalga geçer gibi gönderilen sözde yardımlara ilişkin konuşan bir Filistinli, "Birleşmiş Milletler, çocuklarımıza yemek vereceklerine onlara yiyeceğe benzeyen oyuncak veriyor." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

BM, Gazzeli çocuklara gıda yardımı yerine yiyecek şeklinde oyuncaklar gönderdi

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 17 BİN 487'YE YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 91 askeri öldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

BM, Gazzeli çocuklara gıda yardımı yerine yiyecek şeklinde oyuncaklar gönderdi

Çatışmalara 24 Kasım'da 7 günlüğüne verilen "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

BM, Gazzeli çocuklara gıda yardımı yerine yiyecek şeklinde oyuncaklar gönderdi
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya
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Birleşmiş Milletler, İsrail, Mısır, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM, Gazzeli çocuklara gıda yardımı yerine yiyecek şeklinde oyuncaklar gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM, Gazzeli çocuklara gıda yardımı yerine yiyecek şeklinde oyuncaklar gönderdi - Son Dakika
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