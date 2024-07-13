BM Genel Sekreteri: Gazze\'de Durum Kötüye Gidiyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki durumun kötüye gittiğini vurgulayarak, "Hiçbir yer güvenli değil. Her yer potansiyel bir ölüm bölgesi" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dün BM genel merkezinde UNRWA için düzenlenen yardım konferansında konuştu. Gazze'deki durumun giderek kötüleştiğine dikkat çeken Guterres, bölgeye yardım sağlayan UNRWA'nın derin bir finansman açığıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Guterres açıklamasında, "UNRWA'ya taahhüt edilenlerle ihtiyaç duyulanlar arasındaki açığı kapatmak için her yıl bir araya geliyoruz. Bu yıl farklı, derin bir finansman açığıyla karşı karşıyayız. ve Gazze'deki Filistinliler için bu sadece bir boşluk değil, aynı zamanda kanun ve düzenin tamamen bozulması anlamına geliyor. Gazze'de durum bundan daha da kötü olamaz diye düşündüğümüz anda, bir şekilde, korkunç bir şekilde, siviller giderek daha derin cehennem çukurlarına itiliyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in Temmuz başından bu yana Gazze'deki tahliye emirleri nedeniyle bölgedeki durumdan endişe duyduğunu belirten Genel Sekreter, "Son günlerde İsrailli yetkililer tarafından verilen tahliye emirleri, daha fazla sivilin acı çekmesine ve daha fazla kan dökülmesine neden oldu. Gazze'deki Filistinliler, yıkım ve ölümün kol gezdiği bir coğrafyada insan langırtları gibi hareket etmeye zorlanmaya devam ediyor.

Çatışmaların ve yıkımın ulaştığı aşırı düzey anlaşılmaz ve affedilemezdir - ve kaos düzeyi Gazze'deki her Filistinliyi ve onlara yardım ulaştırmaya çalışan herkesi etkilemektedir. Hiçbir yer güvenli değil. Her yer potansiyel bir ölüm bölgesi." dedi.

"UNRWA'NIN ALTERNATİFİ YOK"

Genel Sekreter Guterres, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 195 UNRWA personelinin öldürüldüğünün altını çizerek, bazı çalışanların İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını ve işkenceye maruz kaldığını belirtti. Açıklamasında, "Açık konuşayım, UNRWA'nın alternatifi yok. Herkese çağrım şudur: UNRWA'yı koruyun, UNRWA personelini koruyun ve UNRWA'nın görev yetkilerini, finansmanını koruyun" ifadelerine yer verdi.