BM İnsan Hakları Konseyi'nde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınamayı reddeden ülkeler - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Konseyi'nde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınamayı reddeden ülkeler

11.07.2023 23:54

BM İnsan Hakları Konseyi'nde düzenlenen acil özel oturumda, bazı AB üyesi ülkelerle ABD ve İngiltere, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınamayı reddetti. İslam İşbirliği Teşkilatının çağrısı üzerine düzenlenen oturumda, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların kınanması çağrısı yapıldı. Oylama öncesi bazı ülkelerin konuşmalarının uzatılması üzerine oturum yarın tekrar toplanacak.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak üzere düzenlenen acil özel oturumda bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle ABD ve İngiltere, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınamayı reddetti.
Cenevre'de, İnsan Hakları Konseyinin 53'üncü olağan oturumu devam ederken, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) çağrısı üzerine acil özel oturum düzenlendi.
Son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve saldırılara ilişkin İİT karar tasarısı, 47 üyeli Konsey'de görüşüldü.
İİT tarafından sunulan karar tasarısında; Kur'an-ı Kerim'i hedef alan, "dine yönelik nefret" olarak nitelendirilen saldırıların kınanması çağrısı yapıldı.
Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak üzere düzenlenen acil oturuma sunulan karar tasarısı, AB adına söz alan Belçika tarafından oylamaya götürüldü.
Oylama öncesi açıklamalarında bazı AB üyesi ülkelerin yanı sıra ABD ve İngiltere Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonlarının kınanmasına ilişkin tasarıya "hayır" oyu kullanacaklarını beyan etti.
Bazı ülkeler tarafından konuşmaların uzatılması üzerine Konsey, yarın tekrar toplanarak İİT'in kınama tasarısını oylama kararı aldı.
Türkiye, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınadı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, acil oturuma video mesajla katılırken, son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırıları kınadı.
Öte yandan Suudi Arabistan, Pakistan, Ürdün, Mısır, Endonezya ve İran'ın Dışişleri Bakanları ile Katar'ın Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı da video mesajla oturumda açıklamalarda bulundu.
Kur'an-ı Kerim'e yönelik son dönemde yapılan saldırılar, BM Genel Sekreteri ve Papa tarafından da kınanmıştı.
47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyinde alınan kararların bağlayıcılığı bulunmuyor ancak buradan çıkan görüş ulusal parlamentoların alacağı olası kararları etkiliyor. Ayrıca, uluslararası kamuoyu oluşturulması açısından bu kararlar önem taşıyor.

Kaynak: AA
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