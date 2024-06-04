İsrail güçleri ve yerleşimciler Batı Şeria'da 500'den fazla Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail güçleri ve yerleşimciler Batı Şeria'da 500'den fazla Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri ve yerleşimciler Batı Şeria\'da 500\'den fazla Filistinliyi öldürdü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da 500'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü belirterek, işgal altındaki Batı Şeria halkının katliama maruz kaldığını söyledi. Türk, İsrail'i angajman kurallarına uymaya çağırdı ve cinayetlerin soruşturulması ve hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

04.06.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da 500'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü belirterek, " İsrail ve ardından Gazze'de yaşanan trajik olaylar yetmezmiş gibi işgal altındaki Batı Şeria halkı da katliama maruz kalıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, bugün yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki ölümcül şiddeti durdurma çağrısı yaptı. İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 500'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü belirten Türk, "Geçtiğimiz sekiz ay boyunca İsrail ve ardından Gazze'de yaşanan trajik olaylar yetmezmiş gibi, işgal altındaki Batı Şeria halkı da günbegün eşi benzeri görülmemiş bir katliama maruz kalıyor. Bu kadar çok canın böylesine hunharca alınması akıl alır gibi değil" dedi.

Yüksek Komiser, "Öldürme, yıkım ve yaygın insan hakları ihlalleri kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır" diyerek  İsrail'i angajman kurallarına uymaya çağırdı. Türk, "Cinayetlerle ilgili her türlü iddianın kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulması ve hesap sorulması gerektiğini" de ekledi.

BM İnsan Hakları Ofisi'nin verdiği bilgilere göre, 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 505'e ulaştı. Aynı dönemde Batı Şeria ve İsrail'deki çatışmalarda ya da Batı Şeria'dan Filistinlilerin düzenlediği iddia edilen saldırılarda ise sekizi İsrail güvenlik güçleri mensubu olmak üzere 24 İsrailli öldürüldü.

Türk, Batı Şeria'da bu tür suçların yaygın bir şekilde cezasız kaldığını hatırlatarak, "Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli ve uygulanmalı, hesap verilebilirlik sağlanmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail güçleri ve yerleşimciler Batı Şeria'da 500'den fazla Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 İngiltere’yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı
12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
12:03 Erden Timur, ’’Icardi ayrılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 13:34:47. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail güçleri ve yerleşimciler Batı Şeria'da 500'den fazla Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement