BM, İnsani Yardım Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Dünya

BM, İnsani Yardım Çağrısı Yaptı

OCHA Başkanı, küresel yardımın zorlandığını belirterek bağış çağrısında bulundu ve endişelerini açıkladı.

04.12.2024 15:24
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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Başkanı Tom Fletcher, küresel insani yardım sisteminin aşırı zorlandığını ve yetersiz finanse edildiğini belirterek ülkelere bağış çağrısında bulundu. "Küresel dayanışmada bir artışa ihtiyacımız var" diyen Fletcher, bağışçı yorgunluğu nedeniyle bu yılki 50 milyar dolarlık çağrısının yarısından fazlasının gelmediğini, 2025 yılından endişeli olduğunu söyledi.

OCHA Başkanı Tom Fletcher, ofisin bütçe toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bağış çağrısı yapan Fletcher, "bağışçı yorgunluğu" nedeniyle bu yılki 50 milyar dolarlık çağrının yarısından fazlasının yerine getirilemediğini, 2025 yılına "korkuyla" baktığını söyledi.

Gelecek yıl için aranan 47,4 milyar doların nasıl harcanacağına öncelik verme konusunda "daha kararlı olacaklarını" belirten Fletcher, çatışmalardan kaçan ve açlıkla mücadele eden yaklaşık 190 milyon insanı da kapsayan "en çok ihtiyacı olanlara" yardım ulaştırmak için planlar hazırlandığını söyledi.

"Dünya yanıyor ve biz onu böyle söndüreceğiz"

"2025 çağrısı" OCHA'nın tarihindeki dördüncü en büyük çağrı olurken; Fletcher, ajansın gerçekçi bir şekilde finanse etmeyi umut edemeyeceği 115 milyon insanı hala dışarıda bıraktığının altını çizdi. Fletcher, küresel insani yardım sisteminin "aşırı zorlandığını, yetersiz finanse edildiğini ve kelimenin tam anlamıyla saldırı altında olduğunu" söyleyerek, "Küresel dayanışmada bir artışa ihtiyacımız var" dedi.

Fletcher, "Dünya yanıyor ve biz onu böyle söndüreceğiz" diyerek Gazze, Sudan ve Ukrayna gibi yerlerde giderek artan çatışmalar nedeniyle eyleme geçilmesinin son derece gerekli olduğunu, iklim değişikliği ve aşırı hava koşullarının da "eşi benzeri görülmemiş düzeyde acıya" neden olduğunu belirtti.

ABD, BM'ye en fazla yardımda bulunan en büyük ülke konumunda

OCHA Başkanı Fletcher, geçen ay itibarıyla 2024 yılı için yapılan 50 milyar dolarlık çağrının sadece yüzde 43'ünün karşılandığını, yetersiz fonlamanın Suriye'deki gıda yardımında yüzde 80'lik bir azalmaya, Myanmar'daki koruma hizmetlerinde kesintilere ve kolera eğilimli Yemen'de su ve sanitasyon yardımının azalmasına neden olduğunu ifade etti.

Geçen yıl 10 milyar dolardan fazla yardımda bulunan en büyük ülke konumundaki ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlayacak ABD Başkanı Donald Trump'ın fonları kesebileceği endişesini dile getiren Fletcher, önümüzdeki birkaç ay boyunca Washington'da "çok fazla zaman" geçirmeyi planladığını söyledi.

Bu yıl, 281 insani yardım çalışanı öldürüldü

OCHA'ya 2003-2006 yılları arasında başkanlık eden Norveç Mülteci Konseyi Başkanı Jan Egeland da ABD fonlarının "muazzam bir soru işareti" olduğunu dile getirdi. Egeland, "ABD yönetimi insani yardım fonlarını keserse, artan ihtiyaçların yarattığı boşluğu doldurmak daha da zorlaşabilir" dedi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Politika, Dünya, Son Dakika

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