BM: İsrail, Filistinlilere Soykırım Uyguladı

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, İsrail'in Filistinlilere karşı doğumları engellemek de dahil "soykırım eylemleri" gerçekleştirdiği ve "cinsel şiddeti" bir savaş stratejisi olarak kullandığına ilişkin rapor yayınladı.

BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, bugün yayınladığı bir raporda, İsrail'in Gazze'deki çatışmalar sırasında kadın sağlık tesislerini sistematik olarak tahrip ederek, Filistinlilere karşı "soykırım eylemleri" gerçekleştirdiğini ve "cinsel şiddeti" bir savaş stratejisi olarak kullandığını kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, raporun bulgularını reddederek, raporun "ön yargılı ve antisemitik olduğunu" söyledi. Netanyahu, "BM, Hamas terör örgütü tarafından işlenen insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına odaklanmak yerine bir kez daha İsrail devletine yalan yanlış suçlamalarla saldırmayı seçiyor" dedi.

İsrail, geçen ay BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılmıştı.

BM: "İsrail, doğumları önleyerek, Gazze'deki Filistinlilerin üreme kapasitesini kısmen yok etti"

BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, hazırladığı raporda, Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail hakkında, "İsrail makamları, Roma Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi'ndeki soykırım eylemleri kategorilerinden biri olan doğumları önlemeye yönelik tedbirler uygulamak da dahil Gazze'deki Filistinlilerin üreme kapasitesini kısmen yok etti" ifadelerini kullandı.

Komisyon, tıbbi malzemelere erişimin kısıtlanması nedeniyle artan doğum ölümlerine ek olarak, bu eylemlerin "insanlığa karşı işlenen imha suçu" anlamına geldiğini söyledi.

Raporda, İsrail güvenlik güçleri, Ekim 2023'te Hamas öncülüğünde İsrail'in güneyine düzenlenen saldırıların ardından Filistinlileri cezalandırmak için "standart operasyon prosedürlerinin bir parçası" olarak "zorla soyma ve cinsel saldırı" uygulamakla suçlandı.

Cenevre'deki BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, "IDF'nin (İsrail Savunma Kuvvetleri), bu tür suistimalleri kesin olarak yasaklayan somut direktifleri ve politikaları vardır" denildi ve inceleme süreçlerinin uluslararası standartlara uygun olduğu belirtildi.

BM'nin bir önceki raporunda Hamas'ın da cinsel saldırılarda bulunduğu belirtilmişti

Komisyon tarafından Haziran 2024'te yayınlanan bir önceki raporda, Hamas ve diğer Filistinli silahlı gruplar, 7 Ekim 2023 saldırısında ciddi hak ihlallerinde bulunmakla suçlanmıştı. BM uzmanlarından oluşan bir ekip, geçen yıl mart ayında Hamas'ın saldırısı sırasında çeşitli yerlerde tecavüz de dahil olmak üzere cinsel şiddet uygulandığına ilişkin "yeterli gerekçeler bulunduğunu" belirtmişti.

Öte yandan, İsrail'in Soykırım Sözleşmesine taraf olduğu bilinirken, İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne soykırım ve insanlığa karşı suçları içeren bireysel ceza davalarını karara bağlama yetkisi veren Roma Statüsü'ne taraf değil.

Güney Afrika, 2024 yılında İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda bir soykırım davası açmıştı.

Hamas, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in güneyine sınır ötesi bir baskın düzenleyerek, bin 200 kişinin ölümüne neden oldu ve 251 kişiyi de rehin aldı. Bunun ardından İsrail ise Gazze Şeridi'ne, havadan ve karadan şiddetli ve yıkıcı saldırılar düzenledi. Gazze sağlık yetkililerine göre, İsrail'in saldırılarında 48 binden fazla Filistinlinin öldürüldü.