BM askerlerini Yeşil Hat\'ta geri iten KKTC, yol yapım çalışmalarına yeniden başladı

KKTC'nin BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesi, dün sabah saatlerinden itibaren BM Barış Gücü askerlerince engellenmeye çalışıldı. KKTC güvenlik güçlerinin, BM Barış Gücü askerlerini KKTC topraklarından Yeşil Hat'ta geri itmesi sonucu yaşanan gerginlik son buldu. KKTC'li yetkililer, Barış Gücü askerlerinin bölgeden ayrıldığını ve yol yapım çalışmalarına başlandığını bildirdi.

BM, YOL YAPMA GİRİŞİMİNİ ENGELLEDİ

KKTC yönetiminin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü'ne kolay ulaşım sağlamak üzere dün başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi nedeniyle bölgede tansiyon yükseldi. Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) askerleri, bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulundu.

BM ARAÇLARI, DOZERLE KALDIRILDI

KKTC güvenlik güçlerinin BM askerlerini KKTC topraklarından Yeşil Hat'ta geri itmesi sonucu yaşanan gerginlik son bulurken, KKTC'li yetkililer Barış Gücü askerlerinin bölgeden ayrıldığını ve yol yapım çalışmalarının kaldığı yerden yeniden başladığını duyurdu.

KKTC ULAŞTIRMA BAKANI: YOL ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Pile köyüne yönelik yol yapım çalışmalarına devam edildiğini bildirdi. Arıklı, yaptığı yazılı açıklamada, tamamen insani amaçlarla yapılan yol çalışmasının, BM Barış Gücü'nün tavrı nedeniyle geçici olarak durduğunu belirterek, "Pile'ye yol yapım çalışmaları devam ediyor. Ara bölgedeki Pile köyünde yaşayan vatandaşlarımızın daha güvenli, sorunsuz ve İngiliz Egemen Bölgelerine muhtaç kalmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne erişebilmeleri için Yiğitler-Pile Yolu Projesi'ni başlattık. Tüm engellemelere rağmen yol çalışması devam ediyor." ifadelerini kullandı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı.

"PİLE SAKİNLERİNİN TALEPLERİ ÜZERİNE HAREKET EDİLDİ"

Pile köyünde 500 kadar Kıbrıslı Türk'ün yaşadığını vurgulayan Arıklı, bölgede yaşayanların birçok nedenden dolayı günlük olarak KKTC tarafına geçmek zorunlulukları bulunduğunu aktardı. Arıklı, şunları kaydetti; "İnsanlarımızın kuzeye daha güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlamak devlet olarak bizim görevimiz. Pile sakinlerinin bize ilettikleri yoğun talepler üzerine hareket edilmiştir."

BM TARAFINDAN DEVAMLI OLARAK ENGELLENİYOR

Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın Yiğitler-Pile Yolu Projesi'nin 1997-1998 yılında Karayolları Dairesi tarafından gündeme geldiğine ve devamlı BM tarafından engellendiğine dikkati çekerek, projenin tamamlanmasıyla birlikte sadece Türklerin değil Pile'de yaşayan Rumların da Türk tarafına geçmek için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalmayacaklarının altını çizdi.