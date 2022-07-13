BM Mülteci Komiserliği: Ukraynalı mülteciler geri dönmek istiyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan ankette, Ukrayna'dan savaş nedeniyle Avrupa'daki diğer ülkelere geçiş yapan mültecilerin geri dönmek istediği ortaya çıktı.

UNHCR'ın 'Ukraynalı Mültecilerin Profilleri ve Niyetleri' başlıklı raporunda yer verdiği anket, savaş nedeniyle Polonya, Macaristan, Moldova, Romanya ve Slovakya'ya Mayıs-Haziran döneminde giden 4 bin 900 mülteci ile yapıldı. Anketin, Ukraynalı mültecilerin gelecek planlarını ve profillerini daha iyi anlamak için yapıldığı aktarıldı. Röportaj yapılan mültecilerin yüzde 40'ının gelecek ay, yüzde 16'sının gelecek 2 ay içinde, yüzde 15'inin ise yalnızca yakınlarını ziyaret etmek ve diğerlerinin tahliyesine yardım etmek üzere dönüş yapmayı planladıkları ifade edildi.

DÖNÜŞ NİYETİ, BÖLGELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYORUNCHR'dan yayınlanan makalede, 'geri dönüş niyetinin' mültecilerin geldiği bölgelere göre farklılıklar gösterdiği belirtildi. Bu kapsamda başkent Kiev 'den ve batı kentlerden gelen mültecilerin çoğunluğu geri dönmek isterken; doğu ve kuzeyden gelen mülteciler, geldikleri ülkede kalmayı planlıyor.UNCHR, KIŞA HAZIRLIK YAPIYOR

Yazın bitişiyle hava şartlarının kötüleşeceği ve evlerini terk etmek zorunda kalanların olumsuz etkileneceği ifade edilen makalede, "UNHCR, Şubat ayından bu yana Ukrayna genelinde 1,5 milyondan fazla kişiye yardım etti. Koruma, barınma ve yardım programlarını genişleterek, özellikle de savaşın en çok vurduğu bölgelerde yaşayanlara ulaşmak için çalışmalar yaptı. Şimdiki odak, yaklaşan kış için hazırlıklar yapmaktır" ifadeleri kullanıldı.