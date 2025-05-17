BM, Rusya-Ukrayna Müzakerelerini Destekliyor

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yürütülen müzakerelerin 'memnuniyetle' karşılandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tremblay, "Görüşmeleri, 3 yıl içinde ilk kez doğrudan müzakereler, olası bir ateşkes ve büyük ölçekli savaş esiri değişimi hakkındaki tartışmalar dahil memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve ABD'nin bu görüşmelerdeki önemli rolünü 'not ettiklerini' ifade eden Tremblay, "Bu sürecin Ukrayna'da tam, acil ve koşulsuz bir ateşkese yol açmasını umuyoruz" dedi.