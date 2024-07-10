BM Uzmanları: İsrail'in Gazze'ye yönelik aç bırakma operasyonu soykırımcı şiddettir - Son Dakika
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BM Uzmanları: İsrail'in Gazze'ye yönelik aç bırakma operasyonu soykırımcı şiddettir

BM bağımsız uzmanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik aç bırakma operasyonunun soykırımcı şiddet olduğunu vurgulayarak, tüm Gazze'de kıtlığın yayıldığı uyarısında bulundu. Uzmanlar, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle daha fazla Filistinli çocuğun hayatını kaybetmesinin, kıtlığın Gazze Şeridi'nin tamamına yayıldığına dair hiçbir şüpheye yer bırakmadığını belirtti. İsrail ise uzmanların Hamas propagandasını desteklediğini iddia etti.

10.07.2024 10:58
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(ANKARA) - BM bağımsız uzmanları yaptıkları ortak açıklamayla, tüm Gazze'de kıtlığın yayıldığı uyarısında bulunarak, İsrail'in "kasıtlı aç bırakma operasyonunun bir tür soykırımcı şiddet olduğunu" vurguladı.

BM bağımsız uzman ve özel raportörleri, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken kıtlığın tüm bölgeye yayılmasına ilişkin ortak açıklama yaptı. Aralarında gıda hakkı özel raportörünün de olduğu 11 bağımsız uzman ve raportör, son dönemde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle daha fazla Filistinli çocuğun hayatını kaybetmesinin, kıtlığın Gazze Şeridi'nin tamamına yayıldığına dair hiçbir şüpheye yer bırakmadığını belirtti.

Uzmanların açıklamasında, yetersiz beslenme ve yeterli sağlık hizmetlerine erişememe nedeniyle hayatını kaybeden çocukları hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Gazze'nin merkezinde tıbbi tedaviye rağmen bu çocukların açlıktan ölmesiyle birlikte, kıtlığın Gazze'nin kuzeyinden orta ve güney Gazze'ye yayıldığına şüphe yok. İsrail'in Filistin halkına yönelik kasıtlı ve hedefli aç bırakma operasyonunun bir tür soykırımcı şiddet olduğunu ve Gazze'nin tamamında kıtlığa yol açtığını ilan ediyoruz. Uluslararası toplumu, insani yardımın karadan ulaştırılmasına öncelik vermeye, İsrail'in kuşatmasını sona erdirmeye ve ateşkes sağlamaya çağırıyoruz."

İsrail'den uzmanlara yanıt: "Sözde uzmanlar, Hamas propagandasını destekledi"

İsrail'in Cenevre'deki BM misyonu, açıklamayı yapan isimler hakkında "sözde uzmanlar" diyerek, BM bağımsız uzman ve özel raportörlerinin "Hamas propagandasını desteklediğini, terör örgütüne koruma kalkanı olduklarını ve yanlış bilgi yaydıklarını" öne sürdü. İsrail, yardımları "Hamas'ın çaldığını" da iddia etti.

Han Yunus'ta sığınağa dönüşen okula saldırı

İsrail'in Gazze'nin güneyinde sığınağa dönüştürülen bir okula düzenlediği hava saldırısında Filistinli yetkililere göre en az 29 kişi hayatını kaybetti. Dün öğleden sonra düzenlenen hava saldırısına ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri, "Hassas mühimmat kullanan bir savaş uçağı, 7 Ekim'deki korkunç katliama katılan Hamas'ın askeri kanadından bir teröriste saldırdı" açıklaması yaptı. İsrail ordusu, sivillerin hedef alındığına ilişkin iddiaların soruşturulacağını bildirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: "Bu saldırılar, Netanyahu hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de göstermiştir"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklamasında "İsrail'in, Gazze'nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz" ifadelerini kullandı. Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedild:

"Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekün yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır. Bu saldırılar, Netanyahu Hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de göstermiştir. İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir."

Kaynak: ANKA

Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Uzmanları: İsrail'in Gazze'ye yönelik aç bırakma operasyonu soykırımcı şiddettir - Son Dakika

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