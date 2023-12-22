BMGK\'da Gazze tasarısı kabul edildi

BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in saldırısının devam ettiği Gazze'ye, "güvenli, engelsiz ve genişletilmiş" insani erişimin derhal sağlanması için "acil adımlar" çağrısında bulunan yardım tasarısını kabul etti.

ABD VE RUSYA ÇEKİMSER KALDI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sunduğu karar, her ikisi de daimi konsey üyesi olan ABD ve Rusya'nın çekimser kalmasıyla 13-0 oyla kabul edildi. Kararda, çatışmanın taraflarının, insani personel ve yardımın ihtiyaç sahibi sivil nüfusa ulaşmasını sağlamak için sınır geçişleri de dahil olmak üzere tüm Gazze Şeridi'ne giden ve Gazze Şeridi boyunca mevcut tüm yolların kullanılmasına izin vermesi ve kolaylaştırması talep ediliyor.

Kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki sivil halka insani yardım ulaştırılmasını hızlandırmak için bir "kıdemli insani ve yeniden yapılanma koordinatörü" ataması talep ediliyor.

Oylama, 7 Ekim'den bu yana, Güvenlik Konseyi'nin çatışmaya ilişkin bazı kararlarının, daimi üyelerinin vetoları nedeniyle geçememesi ve bazı dünya liderlerinin ve gözlemcilerin konseyin etkililiğini sorgulamasına yol açması nedeniyle özellikle dikkat çekiciydi.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 20 BİNİ GEÇTİ

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik yıkıcı bir savaş yürütüyor. Şu ana kadar İsrail saldırılarında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 20 bin 57 kişi hayatını kaybederken 53 bin 320 kişi de yaralandı. Filistinli ve uluslararası kaynaklara göre bu saldırılar, altyapıda büyük hasara ve benzeri görülmemiş bir insani felakete neden oldu.