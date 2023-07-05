Boğazından Ahtapot Çıkan Adam Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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Boğazından Ahtapot Çıkan Adam Hastaneye Başvurdu

Boğazından Ahtapot Çıkan Adam Hastaneye Başvurdu

05.07.2023 16:14

Boğaz ağrısı ve yutma zorluğu şikayetiyle hastaneye giden bir adamın boğazından ahtapot çıktı. 55 yaşındaki adam, bir yemekte ahtapot yedikten sonra kusmaya başladı. Hastaneye başvuran adamın yemek borusunda yapılan tarama sonucunda ahtapotun vantuzlarıyla birlikte sıkışmış olduğu tespit edildi. Doktorlar, endoskop yardımıyla ahtapotu çıkardılar ve hasta hızla iyileşti. Bu tür yiyecek tıkanıklıkları hastanelerde sıkça karşılaşılan bir durumdur ve çoğunlukla kendiliğinden düzelir. Ancak bazı durumlarda endoskopik müdahale gerekebilir.

Boğaz ağrısı ve yutma zorluğu şikayeti ile hastaneye giden adamın boğazından ahtapot çıktı.

Boğaz ağrısı ve yutma zorluğu şikayeti ile hastaneye giden adamın boğazından ahtapot çıktı

55 yaşındaki adam, bir yemekte sekiz kollu bu deniz canlısını yedikten sonra hastaneye başvurdu.

Kimliği belirtilmeyen hasta, deniz ürünlerini yedikten hemen sonra kusmaya başladığını doktorlara anlattı. Singapur'daki Tan Tock Seng Hastanesi'ndeki sağlık uzmanları, hastanın yemek borusu üzerinde bir tarama yaptılar - bu tarama ağızdan mideye giden kaslı kanalı inceliyor.

Tarama, ahtapotun yemek borusu ile mide arasında kalan 5 cm'lik bölgede vantuzlarıyla birlikte sıkışmış olduğunu ortaya koydu.

Ekip, hastada hesaplanabilir tomografi taraması, bilinen adıyla özofagogastroduodenoskopi, yapmak zorunda kaldı.

İlk aşamadaki itme veya çıkarma girişimleri başarı sağlamadı.

Sonunda, endoskop dikkatlice kitleyi aştı ve mideye yerleştirildi.

Doktorlar, ahtapotun başını çıkarmak için bir forseps kullandılar.

Hasta, işlem sonrası hızla iyileşti ve iki gün sonra hastaneden taburcu edildi.

Hikayeyi 2018'de paylaşan medikal ekip, yiyecek tıkanıklıklarının hastanedeki çalışmalarında sıkça karşılaştıkları bir durum olduğunu belirtti.

Yemek tıkanıklığı sorunlarının yüzde 80 ila 90'ının kendiliğinden düzeleceğini, yüzde 10 ila 20'sinin endoskopik müdahale gerektireceğini ve yüzde 1'inden daha azının ameliyat gerektireceğini belirttiler.

Tıbbi ekip ayrıca, "'İtme tekniği', yüksek başarı oranlarıyla tavsiye edilen birincil metottur, ancak aşırı kuvvet uygulaması yemek borusunda yırtılmalara sebep olabilir," şeklinde ekledi.

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