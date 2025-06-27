Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım - Son Dakika
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Dünya

Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

Bomba iddia: ABD\'den, İran\'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım
27.06.2025 08:13
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ABD medyası, Başkan Donald Trump yönetiminin savaşın ateşkesle bitmesi sonrası İran'ı müzakere masasına çekmek amacıyla, "sivil nükleer programlar" için 30 milyar dolarlık bir yardım planı üzerinde görüştüğü iddiasını ortaya attı.

12 gün süren savaşın sonunda İran'ın nükleer tesislerini vuran ABD'nin tahran yönetimini nükleer müzakere masasına döndürmek için yeni adımlar attığı öne sürüldü.

CNN; ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yaşanan gerilimlerin ardından İran'ı müzakere masasına çekmek amacıyla, "sivil nükleer programlar"a yardım yapmayı görüştüğü iddiasını ortaya attı. CNN'in haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, İran ile İsrail arasında gerilim ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısıyla tırmanan kriz sırasında ve ateşkesin duyurulmasından sonraki süreçte ABD'nin İran ile görüşmeye devam ettiğini belirtti.

30 MİLYAR DOLARLIK PLAN

Görüşmelerde İran'ı müzakere masasına oturtmak için çeşitli tekliflerin sunulduğunu belirten kaynaklar, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı öncesinde Beyaz Saray'da Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Körfez ülkelerinden ortaklar arasında yapılan toplantıda konuyla ilgili ayrıntıların ele alındığını öne sürdü.

Kaynaklar, toplantıda görüşülen şartlardan birinin İran'a uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen, yalnızca sivil enerji üretimini hedefleyen yeni bir nükleer program için yaklaşık 20 ila 30 milyar dolarlık yardım yapılması olduğunu ve bu paranın Arap ortaklardan gelmesinin planlandığını iddia etti.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI DA GÜNDEMDE

Ayrıca kaynaklar, sunulan diğer teklifler arasında İran'a yönelik bazı yaptırımların kaldırılması ve Tahran'ın hali hazırda yabancı banka hesaplarında bulunan ve serbestçe kullanması kısıtlanan 6 milyar dolara erişimine izin verilmesinin yer aldığını öne sürdü.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Acik:
    iki köyü karıştırıp geçip karşıdan izlemek ne güzel bişey a.k.ç. 15 0 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    Anlam veremiyorum arkadaş ülkede hiçbir sorun yok dolar yukarı çıkıyor. 0 0 Yanıtla
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