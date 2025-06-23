Bomba iddia! Netanyahu'nın savaşı bitirme talebine İran'ın yanıtı 'Henüz zamanı değil' oldu - Son Dakika
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Bomba iddia! Netanyahu'nın savaşı bitirme talebine İran'ın yanıtı 'Henüz zamanı değil' oldu

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Bomba iddia! Netanyahu\'nın savaşı bitirme talebine İran\'ın yanıtı \'Henüz zamanı değil\' oldu
23.06.2025 23:50
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Bomba iddia! Netanyahu\'nın savaşı bitirme talebine İran\'ın yanıtı \'Henüz zamanı değil\' oldu
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İran'ın ABD üslerini vurmasının ardından ABD ve İsrail medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İsrail'in savaşı bitirmeye hazır olduğu, İran'ın ise "Henüz zamanı değil" yanıtını verdiği öne sürüldü.

ABD ve İsrail medyası İsrail'in savaşı bitirmeye hazır olduğunu ancak İran'ın "Henüz zamanı değil" yanıtını verdiğini öne sürdü.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ABD'nin de katılmasıyla çatışmalar yeni bir boyun kazandı. ABD, İran'ın nükleer tesislerini vururken; İran da Katar ve Irak'taki ABD üslerine saldırdı.

TRUMP İRAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Saldırılara ABD'nin yanıt verip vermeyeceği merak edilirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, İran'ın zayıf bir karşılık verdiğini, bu saldırıyı beklediklerini belirtti. Trump şunları söyledi: "İran, nükleer tesislerini imha etmemize resmi olarak çok zayıf bir karşılık verdi ki biz bunu bekliyorduk. İran öfkesini boşalttı.

İran'a Katar'daki saldırıyı bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı."

"ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI"

Trump ayrıca "Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim. Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı" ifadelerini kullandı.

BOMBA İDDİA

Öte yandan ABD merkezli CNN ve İsrail merkezli KAN'ın haberlerine göre, İsrail'in "Birkaç gün içinde savaşı bitirmeye hazırız. Bu da ateşkese zemin hazırlayabilir. İran ile savaşı birkaç güne bitirmeyi umuyoruz. Hedeflerimize ulaşmaya yakınız" dediği aktarıldı.

İddiaya göre, söz konusu açıklamaya İran,"Henüz zamanı değil" yanıtını verdi.

İRAN VE İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırıların ardından iki ülke arasında çatışmalar devam etti. İsrail, İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere nükleer tesislerini hedef aldı. İsrail'in saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarının ardından İran da karşı saldırılara başladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve ülke için kritik önemdeki Hayfa'ya yönelik saldırılar düzenleyen İran, bir çok kez Demir Kubbeyi aştı.

Çatışmalar, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırmasıyla yeni bir boyut kazandı. ABD savaş uçakları İran hava sahasına girerek ülkeye ait 3 nükleer tesise saldırı düzenledi.

ABD'nin saldırısının ardından bölgedeki gerginlik artarken; uluslararası kamuoyu da yaşananları yakından takip ediyor.

Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bomba iddia! Netanyahu'nın savaşı bitirme talebine İran'ın yanıtı 'Henüz zamanı değil' oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Son Mohikan:
    Savaşında Böylesi... Haydi Savaşalım, Haydi Bitirelim... Oh oh ne Güzel 69 1 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    İtrail tasması abd elinde o nereye çekse gidiyor,bu savaşın galibi olmayacak yine herkes kendine göre galip. 39 2 Yanıtla
  • Erkan Çamur:
    Sizinle savasi ilk baslatanlarla savasmiyacakmisiniz yoksa onlardan korkuyormusunuz asil korkmaniz gereken Allahtir tovbe suresi 22 2 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    İran savaş yanlısı olursa İsrail bu defa bahane de bulmuş olur tamemen saldırır 5 11 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    İkisi de aşırı radikal sağcı. Biri ümmet düşmanı öteki insanlık düşmanı. 6 1 Yanıtla
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