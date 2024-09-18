Borrell'den Lübnan'daki Patlamalara Kınama - Son Dakika
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Borrell'den Lübnan'daki Patlamalara Kınama

Borrell\'den Lübnan\'daki Patlamalara Kınama

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell, Lübnan'daki patlamalar nedeniyle endişe duyduğunu belirtti.

18.09.2024 17:34
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(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell, Lübnan genelinde meydana gelen patlamalara ilişkin, "Çocuklar öldürüldü. Durum son derece endişe verici, Lübnan'ın güvenliğini ve istikrarını tehlikeye atan bu saldırıları yalnızca kınayabilirim" dedi.

Joseph Borrell, Lübnan'da dün çağrı cihazlarının patlatılması yoluyla yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Borrell, "Lübnan'da dün meydana gelen bir dizi patlamanın ardından Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib'i aradım. Kendisi bana ülke genelinde birçok bölgede çok sayıda elektronik cihazın patlamasıyla ilgili bilgi verdi. Binlerce insan yaralandı ve yüzlercesinin durumu kritik, hastaneler çöküyor" dedi.

Borrell, açıklamasında, "Saldırılar, hedef gözetilerek yapılmış gibi görünse de siviller arasında ayrım gözetmeksizin ağır hasarlara yol açtı. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk da var" ifadelerine yer verdi.

Bu durumu son derece endişe verici olarak değerlendirdiğini belirten Borrell, "Lübnan'ın güvenlik ve istikrarını tehlikeye atan ve bölgede tırmanma riskini arttıran bu saldırıları ancak kınayabilirim. Avrupa Birliği tüm paydaşlara, tüm bölge ve ötesi için ağır sonuçları olacak topyekün bir savaşı önleme çağrısında bulunur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Dünya Borrell'den Lübnan'daki Patlamalara Kınama - Son Dakika

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