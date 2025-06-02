Boulder'da Gazze Destek Gösterisine Saldırı - Son Dakika
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Boulder'da Gazze Destek Gösterisine Saldırı

Boulder\'da Gazze Destek Gösterisine Saldırı
02.06.2025 02:53
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Colorado'da Gazze'deki rehinelere destek yürüyüşüne molotoflu saldırı yapıldı, yaralılar var.

ABD'de Colorado eyaletinin Boulder kentinde, Gazze'deki İsrailli rehinelere destek amaçlı bir gösteri organize eden gruba saldırı düzenlendi.

Görgü tanıkları, kimliği belirsiz bir kişinin yürüyüş yapan gruba molotof kokteyli attığını söyledi.

Boulder Emniyet Müdürü Steve Redfearn, bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Steve Redfearn, şüpheli dahil birkaç kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu.

Redfearn, yaralılardan bazılarının durumlarının çok ciddi olduğunu söyledi.

Colorado Eyaleti Başsavcısı Phil Weiser saldırıyı "nefret suçu" olarak nitelendirdi.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Colorado'daki "terör saldırısını" soruşturduğunu açıkladı.

FBI Başkanı Kash Patel, X hesabından yaptığı açıklamada, "Ajanlarımız ve yerel kolluk kuvvetlerimiz halen olay yerinde. Daha fazla bilgi geldikçe, güncellemeleri kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Açıklamasında "terör saldırısı" ifadesini kullanmayan Boulder polisi ise saldırganın hangi güdüyle hareket ettiğinin soruşturulduğunu söylüyor.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Danny Danon saldırıyı kınadı.

Danon, ahlaki bir taleple yürüyüş düzenleyen Yahudilerin vahşice saldırıya uğradığını söyledi.

ABD'nin öne gelen Yahudi örgütlerinden Anti-Defamation League ise saldırının düzenlendiği Boulder kentinde her hafta, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırıları sonrası rehin aldığı İsraillilere destek amaçlı yürüyüş düzenlendiğini açıkladı.

ABD'de Gazze gerginliği büyüyor

Colorado'daki saldırı, ABD'de İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle gerginliğin ve kutuplaşmanın arttığı bir dönemde düzenlendi.

ABD yetkilileri daha önce ülkede Yahudi karşıtı nefret suçlarında artış olduğunu duyurmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı destekçileri ise Filistin yanlısı protestoları "Yahudi düşmanı" olarak nitelendirmişti.

ABD'de Filistin yanlısı bazuı gösterilere katılanlar gözaltına alınmış, Trump yönetimi gösterilere izin veren bazı elit üniversitelere mali yardımı kesmişti.

21 Mayıs'ta İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde çalışan bir çift vurularak öldürülmüş, saldırıyla ilgili olarak Chicago doğumlu bir kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: BBC

Politika, Colorado, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Boulder'da Gazze Destek Gösterisine Saldırı - Son Dakika

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