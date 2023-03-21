Bir anda sancısı tutan kadın, asansörde doğum yaptı - Son Dakika
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Bir anda sancısı tutan kadın, asansörde doğum yaptı

21.03.2023 15:34

Brezilya'da doğum sanıcısı gelen genç kadın, hastaneye gitmek için bindiği evinin asansöründe doğum gerçekleştirdi. Eşi ve yakınından yardım alan kadın doğumu ayakta yapt.

Brezilya'da ismi verilmeyen genç bir kadın, doğum sanıcısı tutunca eşi ve aileden biriyle hastaneye gitmek için evden çıktı.

ASANSÖRE BİNER BİNMEZ DOĞUM YAPTI

Aşırı derecede sanıcısı olan genç kadın asansöre biner binmez doğum gerçekleşmeye başladı. Eşi ve yakınından yardım alan genç kadın daha asansörden inmeden bebeğini doğurdu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Doğum sancısı gelen genç kadın, apartmanın asansöründe doğum yaptı

AYAKTA DOĞUM YAPMASI ŞAŞIRTTI

Görüntüde genç annenin bebeğini ayakta doğurması ise şaşkınlık yarattı. Doğumdan sonra bebeği bir beze saran anne ve yakınları hastanenin yolunu tuttu.

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SON DAKİKA: Bir anda sancısı tutan kadın, asansörde doğum yaptı - Son Dakika
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