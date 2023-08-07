Brezilya'da düşen uçaktaki baba ve oğulun son görüntüleri ortaya çıktı! Alkol detayı dikkat çekti - Son Dakika
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Brezilya'da düşen uçaktaki baba ve oğulun son görüntüleri ortaya çıktı! Alkol detayı dikkat çekti

07.08.2023 17:54

Brezilya'da geçen hafta özel uçaklarının kalkıştan sekiz dakika sonra düşmesi sonucu 42 yaşındaki baba ve 11 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Çocuğun annesi, kocasını ve oğlunu kaybettikten sonra intihar etti. Kazadan önce çiftin yer aldığı bir video ortaya çıktı. Videoda, çocuk uçağı mutlu bir şekilde kullanırken babası bira içiyor. Garon'un karısı Ana Pridonik, çiftin toprağa verildikten sonra intihar etti, Daily Mail'e göre. Uçağı, yetkililer radardan kaybolduktan sonra saat 17.50'de kalktı ancak sekiz dakika sonra düştü. Kurtarma ekipleri Cumartesi, 29 Temmuz'da bölgeyi aradı ve Pazar günü cesetleri bulmayı başardı.

Brezilya'da geçen hafta özel uçaklarının kalkıştan sekiz dakika sonra düşmesi sonucu 42 yaşındaki baba ve 11 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Çocuğun annesi, kocasını ve oğlunu kaybettikten sonra intihar etti.

Düşen uçaktaki baba ve oğulun son görüntüleri ortaya çıktı! Alkol detayı dikkat çekti

Garon Maia, 42 ve oğlu Francisco, 29 Temmuz'da Brezilya'nın Rondônia ve Mato Grosso eyaletlerinin ortasında iki motorlu Beechcraft Baron 58'in bir ormana çarpması sonucu öldü.

Kazadan önce çiftin yer aldığı bir video ortaya çıktı. Videoda, çocuk uçağı mutlu bir şekilde kullanırken babası bira içiyor.

Düşen uçaktaki baba ve oğulun son görüntüleri ortaya çıktı! Alkol detayı dikkat çekti

Videoda, baba-oğul bir toprak pistten aşağı inerken, Garon'un Francisco'ya uçağı nasıl kullanacağını anlattığı görülüyor.

Videoda Garon şöyle diyor: "Bekle, her şey hazır mı? Önde bir şey yok, tamam. Hadi, 600 beygir, itebilirsin. 600 Kikão, git.

"İyi çocuk. Kolu elinizde tutun, kolu elinizde tutun. Elinizi orada tutun ve hızı kontrol edin."

Birkaç saniye sonra bira içerken görülüyor ve "yolcu bir tane içebilir, değil mi Kiko?" diyor.

Düşen uçaktaki baba ve oğulun son görüntüleri ortaya çıktı! Alkol detayı dikkat çekti

Garon'un karısı Ana Pridonik, çiftin toprağa verildikten sonra intihar etti, Daily Mail'e göre.

Garon, Rondônia şehri Nova Conquista'daki bir aile çiftliğinden uçtu. Ardından, bir Brezilyalı çiftçi G1'e verdiği demeçte, Vilhena havaalanında yakıt ikmali yapmak için durduğu söyleniyor.

Oğlunu, çocuğun okuduğu ve annesiyle birlikte yaşadığı Mato Grosso do Sul eyaletinin Campo Grande kentine geri götürmeyi planladığı bildirildi.

Düşen uçaktaki baba ve oğulun son görüntüleri ortaya çıktı! Alkol detayı dikkat çekti

Uçağı, yetkililer radardan kaybolduktan sonra saat 17.50'de kalktı ancak sekiz dakika sonra düştü. Kurtarma ekipleri Cumartesi, 29 Temmuz'da bölgeyi aradı ve Pazar günü cesetleri bulmayı başardı.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Dünya Brezilya'da düşen uçaktaki baba ve oğulun son görüntüleri ortaya çıktı! Alkol detayı dikkat çekti - Son Dakika


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