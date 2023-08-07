Brezilya'da düşen uçaktaki baba ve oğulun son görüntüleri ortaya çıktı! Alkol detayı dikkat çekti

Brezilya'da geçen hafta özel uçaklarının kalkıştan sekiz dakika sonra düşmesi sonucu 42 yaşındaki baba ve 11 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Çocuğun annesi, kocasını ve oğlunu kaybettikten sonra intihar etti.

Garon Maia, 42 ve oğlu Francisco, 29 Temmuz'da Brezilya'nın Rondônia ve Mato Grosso eyaletlerinin ortasında iki motorlu Beechcraft Baron 58'in bir ormana çarpması sonucu öldü.

Kazadan önce çiftin yer aldığı bir video ortaya çıktı. Videoda, çocuk uçağı mutlu bir şekilde kullanırken babası bira içiyor.

Videoda, baba-oğul bir toprak pistten aşağı inerken, Garon'un Francisco'ya uçağı nasıl kullanacağını anlattığı görülüyor.

Videoda Garon şöyle diyor: "Bekle, her şey hazır mı? Önde bir şey yok, tamam. Hadi, 600 beygir, itebilirsin. 600 Kikão, git.

"İyi çocuk. Kolu elinizde tutun, kolu elinizde tutun. Elinizi orada tutun ve hızı kontrol edin."

Birkaç saniye sonra bira içerken görülüyor ve "yolcu bir tane içebilir, değil mi Kiko?" diyor.

Garon'un karısı Ana Pridonik, çiftin toprağa verildikten sonra intihar etti, Daily Mail'e göre.

Garon, Rondônia şehri Nova Conquista'daki bir aile çiftliğinden uçtu. Ardından, bir Brezilyalı çiftçi G1'e verdiği demeçte, Vilhena havaalanında yakıt ikmali yapmak için durduğu söyleniyor.

Oğlunu, çocuğun okuduğu ve annesiyle birlikte yaşadığı Mato Grosso do Sul eyaletinin Campo Grande kentine geri götürmeyi planladığı bildirildi.

Uçağı, yetkililer radardan kaybolduktan sonra saat 17.50'de kalktı ancak sekiz dakika sonra düştü. Kurtarma ekipleri Cumartesi, 29 Temmuz'da bölgeyi aradı ve Pazar günü cesetleri bulmayı başardı.